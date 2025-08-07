Jamás lo quites con una servilleta: el truco para limpiar el aceite si se te ha derramado en el suelo o la ropa

Este truco para limpiar el aceite si se te ha derramado en el suelo o la ropa, te ayudará a conseguir eliminarlo con total seguridad. Sin duda alguna, este tipo de elementos serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Es la hora de apostar claramente por un truco que servirá para eliminar el aceite.

Una de las manchas más complicadas de quitar que existen es, sin duda alguna, la de aceite, si se te ha derramado, sabes que es casi imposible de quitar sin esfuerzo. Vamos a conseguir crear ese cambio imprescindible de una forma que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañe en estos días está mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos. Nunca lo quites con una servilleta, hay una forma mejor de hacerlo que te asegurará una limpieza total de cualquier superficie.

Con una servilleta jamás lo quites

Las manchas pueden llegar en cualquier momento y especialmente en estos días en los que quizás debemos empezar a prepararnos para lo peor. Queremos conseguir un plus de buenas sensaciones y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, con un extra de consejos que nos servirán para lograr aquello que necesitamos.

Esta forma de limpiar el aceite es esencial para hacer realidad ese cambio de tendencia que necesitamos conseguir. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer realidad un cambio que hasta la fecha no habíamos visto llegar.

Una de las manchas más comunes que existen, es la del aceite en la ropa, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser claves y hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de saber cómo quitar esta mancha que solemos eliminar con la servilleta de una forma que quizás hasta la fecha no nos imaginaríamos. Por lo que, estos consejos que aparecen en redes sociales pueden darnos más de una alegría inesperada en unas jornadas en las que todo será posible.

Este truco para limpiar el aceite si se te ha derramado en la ropa

Tu ropa puede quedar más limpia, nunca uses una servilleta para retirarlo, hay una forma más rápida y eficaz para poder conseguirlo. Un sistema que quizás desconoces, pero es de lo más efectivo y puede acabar siendo clave en muchos aspectos.

Rosa Garalva (@rosagaralva) se ha convertido en viral por compartir sus trucos de limpieza con todos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que deberemos actuar rápidamente, como con cualquier tipo de mancha, la velocidad puede ser esencial para acabar con esa mancha.

En lugar de retirarla con un trapo o una servilleta, espolvoreamos la mancha con harina. Mueve un poco la harina con los dedos para que se impregne bien con el aceite, de esta manera conseguirás un extra de buenas sensaciones que puede acabar convirtiéndose en algo imprescindible.

La mancha desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Con una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, estos consejos virales en redes sociales nos pueden servir para acabar consiguiendo lo que necesitamos.

Los expertos de Candy nos dan con tres trucos que pueden ser esenciales para acabar con este tipo de manchas en la ropa.

Usa talco o bicarbonato de sodio. Uno de los métodos más eficaces para cómo quitar manchas de aceite es usar productos que absorban el exceso de grasa antes de lavarlas. Tanto el talco como el bicarbonato de sodio son excelentes absorbentes y pueden ayudar a eliminar la grasa antes de que esta se fije en el tejido. Cómo usarlo: Aplica una cantidad generosa de talco o bicarbonato de sodio sobre la mancha.

Deja que actúe durante al menos 15 minutos para que absorba la mayor cantidad de aceite posible.

Pasado este tiempo, sacude el exceso de producto y lava la prenda de manera habitual.

Este método es especialmente útil para manchas recientes, pero si la mancha es antigua, tendrás que repetir el proceso varias veces o combinarlo con otros métodos.

Detergente de lavavajillas. El detergente de lavavajillas está diseñado específicamente para descomponer grasas y aceites, por lo que es una opción muy eficaz para eliminar manchas de aceite de la ropa. Cómo usarlo:

Aplica una pequeña cantidad de detergente de lavavajillas directamente sobre la mancha.

Frota suavemente el área con los dedos o con un cepillo de dientes.

Deja que el detergente actúe durante unos 10 a 15 minutos antes de lavar la prenda en la lavadora como de costumbre.

Este método funciona especialmente bien en manchas de aceite de cocina y otros aceites ligeros.

Vinagre blanco y agua caliente. El vinagre blanco es un producto multiusos que no solo es eficaz en la limpieza del hogar, sino que también puede ayudar a eliminar manchas de aceite. Cómo usarlo: Mezcla una parte de vinagre blanco con dos partes de agua caliente.

Sumerge la prenda manchada en esta solución durante unos 30 minutos.

Después de remojar, lava la prenda con tu detergente habitual.

Este método es ideal para tejidos más delicados o para manchas que no han sido tratadas inmediatamente.