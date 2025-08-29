El truco más simple para encontrar tu móvil aunque lo tengas en silencio: va a sonar 100%

¿A quién no le ha pasado que deja el teléfono por ahí en casa, y luego no lo encuentra porque está en silencio? Es una situación a la que todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión, pero, afortunadamente, tiene fácil solución. Ahora bien, el truco para encontrar el móvil en silencio está reservada para iOS 13 o superior. Si tu dispositivo tiene una versión más antigua, es posible que no puedas activar esta función.

El perfil @familialeonymas ha compartido este truco en TikTok, y no puede ser más sencillo. No te llevará más de un minuto y, con el teléfono de un amigo o familiar, harás que tu smartphone suene aunque esté en silencio. Lo mejor de todo es que no necesitas descargar ninguna aplicación de terceros, ya que todo se hace desde la agenda de contactos.

El truco para encontrar el móvil en silencio

En primer lugar, debes hacer una serie de ajustes en tu dispositivo. Si, por ejemplo, vives con tu pareja, lo único que tienes que hacer es irte a su contacto, editarlo y, en «tono de llamada», activar la función «excepción por emergencia». De esta manera, cada vez que dejes el teléfono por ahí en casa, tu pareja puede llamarte y sonará aunque esté en silencio. Esto se debe a que has activado la «excepción de emergencia» para ese contacto, de forma que el iPhone da prioridad a la llamada.

iCloud

Este truco es muy útil, aunque requiere una configuración previa. Si no la has hecho y no encuentras tu teléfono, existe una alternativa muy útil: la cuenta de iCloud:

Desde otro smartphone, entra a tu cuenta de iCloud. Ahora bien, si no tienes iCloud configurado en tu iPhone, este truco no funcionará. Debes tener activada la opción de «Buscar mi iPhone» en tu teléfono antes de perderlo. Una vez dentro de iCloud, busca la opción que dice «Buscar mi iPhone». Al acceder, verás una lista de todos tus dispositivos Apple que están conectados a tu cuenta. Selecciona tu iPhone de la lista y verás la ubicación exacta de tu teléfono en el mapa. Ahora viene el punto clave: haz sonar tu iPhone. Incluso si el dispositivo teléfono está en silencio o en modo «No Molestar», puedes hacer que suene a través de iCloud. Elige la opción que dice «Reproducir sonido».

AirTag

El AirTag es un pequeño dispositivo que puedes adherir a tu iPhone. Ambos dispositivos se conectan a través de la tecnología Bluetooth, y la ubicación del teléfono actualiza automáticamente en la app Find My. Si el AirTag está cerca, puedes activar un sonido en el dispositivo desde esta aplicación.

Más allá del teléfono, «con el AirTag puedes saber fácilmente dónde están tus cosas. Pon uno en las llaves y otro en la mochila y las tendrás localizadas en la app Buscar, la misma que usas para encontrar a tus amigos y tus dispositivos Apple», explica la compañía.

Y añade: «¿Has perdido la cartera? No se acaba el mundo. Cada AirTag lleva un altavoz incorporado y puedes hacer que suene para localizarlo. Basta con abrir la nueva pestaña Objetos de la app Buscar o decir «Oye Siri, ¿dónde está mi cartera?». Si se ha caído cerca, como debajo del sofá, o está en la habitación de al lado, solo tendrás que seguir la pista del sonido».

Los trucos más interesantes de iOS

Uno de los trucos más sencillos es la personalización de los widgets en la pantalla de inicio, una novedad que Apple introdujo en la versión iOS 14. Por ejemplo, si añades un widget de la app de «Recordatorios», puedes agregar una nueva tarea directamente sin necesidad de abrir la aplicación.

¿Sabías que puedes escanear documentos con la app de «Notas» El proceso no puede ser más fácil. Abre la aplicación de «Notas», selecciona una nueva nota, luego toca el icono de la cámara y elige «Escanear documentos»; puedes recortarlo automáticamente y guardarlo como un archivo PDF.

El «Modo oscuro» permite ahorrar batería y protege la vista. Si no quieres activarlo manualmente todas las noches, puedes programarlo para se active al atardecer y se desactive al amanecer.

Si siempre sueles escribir las mismas frases en el iPhone, puedes crear atajos para que se escriban automáticamente con sólo escribir una palabra clave. Ve a «Ajustes» > «General» > «Teclado» > Sustitución de texto, y ahí puedes añadir tus propios atajos.

En definitiva, perder el teléfono, aunque sea dentro de casa, es una de las situaciones más estresantes del día, sobre todo si tenemos que salir o hacer una llamada importante. Cuando lo tienes en silencio, encontrarlo no es nada sencillo, ya que no puedes recurrir a la clásica estrategia de pedir a alguien que te llame. Sin embargo, con este truco puedes hacer que el móvil suene, aunque esté en silencio.