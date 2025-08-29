Bonoloto: comprobar el resultado del sorteo de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Los resultados del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, viernes, 29 de agosto de 2025 ya se conocen por lo que a continuación podrás comprobar el número premiado, que está formado por los siguientes números: 09, 26, 27, 28 y 34. El número complementario es el 11 y el reintegro el 0.

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo a partir de las 21:30 horas. Será en ese momento cuando puedas comprobar el resultado de la Bonoloto hoy.



El primer sorteo de la Bonoloto se remonta al año 1988 y desde entonces ha ido ganando adeptos hasta convertirse en uno de los juegos de azar con más jugadores cada semana, un dato en el que influye el bajo coste de cada boleto, que asciende a 0,50 euros.

Cómo jugar a la Bonoloto

Para hacerte con un boleto de la Bonoloto tan solo tienes que acudir a un establecimiento verificado por Loterías y Apuestas del Estado o comprarlo a través de su web. Te recordamos que para jugar a la Bonoloto e intentar hacerte millonario tan solo tienes que seleccionar 6 números de entre el 1 y el 49. Si bien, hay varias posibilidades de juego en este sorteo:

Apuesta sencilla

Las apuestas sencillas tienen un coste de 50 céntimos, aunque el importe mínimo establecido por Loterías y Apuestas del Estado es de 1 euro. Por lo tanto, tienes la opción de incluir varias apuestas para el mismo sorteo o hacer una apuesta semanal

Apuesta múltiple

Con las apuestas múltiples de la Bonoloto tienes más posibilidades de acertar la combinación ganadora. Para ello debes seleccionar en tu boleto el tipo de apuesta múltiple que quieres jugar: puede ser de más de 6 números (con un máximo de 11) o solamente 5 números en cada apuesta.

Premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación:

1ª Categoría: Te llevarás el premio en caso de haber acertado 6 números del boleto y se reparte a partes iguales entre todos los boletos ganadores.

2ª Categoría: Es para aquellos boletos que hayan acertado 5 números y el complementario

3ª Categoría: Se reparte el 12% de la recaudación entre todos los boletos que tengan 5 aciertos.

4ª Categoría: Los ganadores serán aquellos boletos que tengan 4 números que coincidan con la combinación ganadora

5ª Categoría: Se paga con 4 euros por apuesta a aquellos boletos que tengan 3 aciertos

Reintegro: Si aciertas el reintegro te llevas el importe de la apuesta.

Posibilidades de acertar en el sorteo de la Bonoloto

Como ya hemos explicado anteriormente, tendrán premio aquellos boletos que tengan al menos 3 números iguales que la combinación ganadora además de aquellos cuyo reintegro coincida con el número premiado.

Las probabilidades de acertar en la Bonoloto, aunque pueden ser difíciles, no son imposibles.

Hay alrededor de 1 posibilidad entre 13.983.816 de acertar los 6 números y hacerte con el mayor premio del sorteo. En cuanto a la posibilidad de acertar 5 números y 1 complementario, esta es de 1 entre 2.330.636. Las posibilidades de tener 5 aciertos descienden hasta 1 entre 54.201 y bajan a 1.032 en caso de tener 4 aciertos. Hacerse con un premio de 4 euros acertando 3 números es mucho más sencillo: hay 1 posibilidad entre 57, mientras que la posibilidad de acertar el reintegro se reduce a 1 de 10.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de Bonoloto. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.