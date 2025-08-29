Dani Ceballos se ha llevado el suspenso en sus notas semanales por marear al Olympique de Marsella, esperar a un Betis que nunca llegó y hacer negociar al Real Madrid para no irse, de momento, del equipo blanco. La matrícula de honor ha sido para Juan Carlos Carcedo, que ha metido al Pafos en la fase liga de la Champions. El sobresaliente de Pipi Estrada fue para Rodrigo y Carvajal, que regresan con España, el notable para Iñigo Martínez y su Euro Rayo y el aprobado para la personalidad de Luis de la Fuente.