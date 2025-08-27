Giro radical: Ceballos se queda sin salida

El show Ceballos, ese que se vive en Valdebebas verano tras verano con el deseo del jugador de salir y nunca conseguirlo, ha vivido un capítulo este miércoles, cuando directivos del Olympique de Marsella han comenzado a negociar con el Real Madrid por la marcha del sevillano y, finalmente, todo ha saltado por los aires cuando parecía que el acuerdo estaba cerca de llegar a buen puerto.

El Olympique de Marsella ha sido, hasta el momento, el único club que ha tratado de fichar a Ceballos de manera clara. Los franceses aceleraron en las últimas horas para lograr alcanzar una negociación con el Real Madrid. La entidad madridista siempre ha tenido claro que dejaría salir al futbolista, pero no le iba a regalar. Por ello, en la mañana del miércoles, todo se fue al traste. Después de que el acuerdo entre ambos clubes fuera casi total, las dudas del futbolista no permitieron que se llegara a buen puerto una operación que parecía encaminada.

El Marsella ya es historia y en estos momentos el futuro de Ceballos pasa por seguir en el Real Madrid. La realidad es que el único deseo real del futbolista era fichar por el Betis, pero los verdiblancos, por un tema de masa salarial, tienen casi imposible alcanzar la cifra que pretende el club blanco para dejarle marchar, que sería entre 15 y 20 millones de euros, y el futbolista debería bajarse considerablemente su salario.

Por delante quedan cinco días de mercado de fichajes, ya que se cierra el próximo lunes 1 de septiembre a las 23:59 horas, para resolver una situación que parece que ya tiene desenlace. Y es que, salvo sorpresa y aparición de última hora de un club que decida ir a por el centrocampista, seguirá jugando en el Real Madrid una temporada más. Hay que recordar que tiene contrato hasta 2027.