Ceballos no cambia el plan del Real Madrid: no habrá fichajes y Pitarch sería el elegido

En el Real Madrid se vive con tranquilidad el tramo final del mercado de fichajes. La directiva blanca dio por cerrado el capítulo de incorporaciones con el fichaje de Álvaro Carreras, el último en llegar tras Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono. A ellos se sumó el ascenso de Gonzalo al primer equipo. En cuanto a las salidas, Lucas y Modric abandonaron el club tras el Mundial de Clubes, mientras que Vallejo hizo las maletas antes del torneo. El resto de jugadores se mantienen, aunque en estos últimos días de mercado hay movimientos pendientes. Dani Ceballos es el que más opciones reales tiene de marcharse, pese a que otros como Rodrygo o Vinicius también manejan dudas. Si finalmente el utrerano deja el club, el plan madridista no variará: no acudirán al mercado y será Thiago Pitarch quien refuerce un centro del campo que quedaría más corto de efectivos.

Pitarch se encuentra en dinámica del primer equipo desde el inicio de la pretemporada, el pasado 4 de agosto, y lo seguirá estando, al menos, hasta el regreso de Jude Bellingham tras la operación en el hombro. Si Ceballos saliera, la idea de Xabi Alonso y del club es mantener al joven en la primera plantilla y no devolverlo al Castilla de Álvaro Arbeloa.

El técnico del filial fue precisamente quien más confió en Pitarch, ascendiéndolo al Juvenil A y luego al Castilla. Ahora su progresión parece imparable. Aunque todavía no ha debutado, ya ha sido convocado en las dos primeras jornadas de Liga frente a Osasuna y Oviedo.

«Es una persona muy humilde y trabajadora, valores que heredó de sus padres, Javier y Rosa. No nos sorprende porque conocemos su potencial. Siempre hemos creído que su calidad brillará más cuanto mayor sea el nivel competitivo, ya que juega para sus compañeros y trabaja para el equipo», destacan en su entorno.

El caso Ceballos

El futuro de Dani Ceballos sigue sin resolverse. En el Real Madrid la postura es clara: quien no quiera estar, no estará, pero tampoco se harán concesiones. El centrocampista tiene contrato hasta 2027 y, si quiere marcharse, deberá traer una oferta satisfactoria. El club no aceptará menos de 15 millones de euros y descarta de pleno cesiones sin opción de compra obligatoria.

El Olympique de Marsella mostró un interés, pero su propuesta -una cesión sin opción de compra obligatoria- no se contempla por Valdebebas. Paralelamente, en la Premier League preparan una oferta formal, aunque tendrá que alcanzar la cifra que exige el Real Madrid. De lo contrario, Ceballos seguirá una temporada más de blanco.