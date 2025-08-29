Una ex tenista desprecia a Alcaraz en plena entrevista: «Eres de España, ¿te ha dado pereza madrugar?»

Carlos Alcaraz fue claramente despreciado por una ex tenista, ahora entrevistadora puesta por la organización del US Open, Mary Joe Fernández, con una pregunta en tono burlesco tras arrasar a Luciano Darderi en tercera ronda (6-2, 6-4 y 6-0). La antigua jugadora estadounidense de 54 años, doble medallista olímpica, faltó al respeto al tenista español y a nuestro país recurriendo a un cliché totalmente fuera de lugar.

Todo se debía al horario del tercer partido de Alcaraz en el torneo, ya que por primera vez el US Open le colocaba en el turno de día, exactamente a las 11:30 (hora estadounidense). Esta fue la pregunta de la ex tenista: «Eres de España, ¿te ha dado pereza levantarte esta mañana jugando tu primer partido de día a las 11:30?»

Alcaraz estuvo de diez y respondió educadamente sin querer entrar en polémicas, pero dejando bien alto el pabellón para España. «No soy una persona que le guste madrugar. Para mí es difícil despertarme por la mañana. Es una de las buenas cosas de hoy, que me he despertado temprano, he calentado y jugado bien. Eso se parece bastante a ser un chico español», respondió, zanjando la burla de la entrevistadora.

Incluso los narradores de este partido en la televisión de pago española, Movistar +, se sorprendieron del intento de broma de mal gusto de Mary Joe Fernández, así como de la impecable reacción de Alcaraz, excelente fuera y dentro de la pista una vez más. Carlos metió este viernes la directa para arrollar a su rival y plantarse en octavos del US Open, el primer Grand Slam que ganó en su carrera allá por 2022.

Alcaraz y su molestia en la rodilla

Paliza, pero no sin susto para Alcaraz, que estuvo unos minutos siendo atendido por los fisios por una molestia en la rodilla. El murciano explicó ese momento ante la misma entrevistadora a pie de pista: «Me siento bien. Solo por precaución, pedí ir al fisioterapeuta cuando me rompió el servicio en el último punto. Sentí algo en la rodilla que no funcionaba bien. Después de 5 o 6 puntos se me pasó el dolor. Pedí ir al fisioterapeuta solo para que me cuidara la rodilla porque faltaba un set; tenía que estar listo y sentirme bien físicamente. Voy a hablar con mi equipo, pero no me preocupa».