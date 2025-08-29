Resultado Carlos Alcaraz contra Darderi | Resumen y cómo ha quedado el partido del US Open 2025 en vivo
Sigue en directo el partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz en el US Open
Tercera puesta en escena para Carlitos Alcaraz que se medirá a Darderi en tercera ronda el US Open. Lo hará a las 17:30 horas españolas. No se esperan retrasos, pues el partido del murciano es el inaugural del turno en Nueva York. Se espera que Darderi sea un rival ante el que Alcaraz pueda sacar más conclusiones que en sus dos primeros partidos, donde afrontó encuentros de pocas conclusiones. Marcados por el saque el primero y su superioridad en el segundo.
Bellucci no fue rival suficiente en segunda ronda. El golf volvió a estar presente en la Arthur Ashe. De nuevo el swing de Alcaraz presidió la celebración de una victoria en el US Open. Esta vez tras arrollar primero y preguntar después a Bellucci. Dirección a la tercera ronda del torneo, Alcaraz firmó un monólogo inquebrantable y libre de desconexiones. Nada de relajos ni concesiones pese a la inercia. Sólo cuatro juegos se apuntó Bellucci en todo el partido.
Únicamente bajó el pulso en el último set, aunque redujo lo justo como para evitar la rebelión de su rival. Ahorró algo de batería, que no viene mal en la carrera de fondo que supone el US Open. «Lo siento por la gente, pero tengo que hacer mi trabajo. Es sesión de noche, cuanto menos tiempo pase en pista, mejor. Así me voy pronto a la cama y estoy fresco para la siguiente ronda. Cada vez que salgo a pista trato de hacerlo lo más corto posible, estoy feliz de que hoy haya sido así», dijo entre risas.
Fue el mejor Alcaraz del año, tal vez el de mejor de siempre. Su derecha echaba humo, su revés no fallaba y la dejada, milimétrica, pica y de qué manera en las piernas de Bellucci. Las cosas fueron demasiado rápido para él. Su actitud fue impecable, sin ápice de la desgana ni el derrotismo que genera ser sometido permanentemente. Gritaba y se animaba con cualquier punto que se apuntaba, pero no fue suficiente. Esta tarde buscará los octavos contra otro italiano, Darderi.
(6-2, 6-4, 5-0)
¡A un juego de la victoria!
Otro saque a favor para Alcaraz, que si le vuelve a romper el servicio a Darderi habrá rubricado la victoria y el pase a octavos.
(6-2, 6-4, 4-0)
¡Otro break de Alcaraz!
Partido encarriladísimo para el español tras romper al italiano una vez más.
(6-2, 6-4, 3-0)
Alcaraz mete la directa
Juego rápido del murciano en su saque en un tercer set que, de momento, está siendo un visto y no visto. Gran nivel de Alcaraz pese a sufrir una molesta en el intervalo entre sets y ser atendido por los fisios.
(6-2, 6-4, 2-0)
¡Break de Alcaraz!
Carlitos modo apisonadora on. Le levanta el saque a Darderi y pone el 2-0 en la tercera manga. Las dos anteriores las ganó y está a cuatro juegos de ganar el partido.
(6-2, 6-4, 1-0)
Alcaraz comienza con juego a favor
Por la vía rápida, 1-0 en el tercer set para el murciano, que ya ve la victoria y el pase a octavos en el horizonte.
(6-2, 6-4)
¡Segundo set para Alcaraz!
Quién diría que acaba de pedir tiempo médico y ha sido tratado. Ha salido con el mismo brío con el que inició el partido. A la primera de sus dos bolas de set se ha apuntado la segunda manga. Dejó buenos movimientos desde el fondo de la pista, parece que las molestias no van a más.
(6-2, 5-4)
Alcaraz se impone antes de ser visto por el médico
Incluso a medias le vale al murciano para superar a su rival y llevarse el juego abrazado a su saque. Después, al fisio, le comentó los problemas que tiene. «Me duele la rodilla cuando saco». «Puede ser el bíceps femoral», le dice el médico. Veremos.
(6-2, 4-4)
Darderi remonta el juego y Alcaraz pide asistencia médica
Salvan Darderi hasta dos bolas de break y Carlitos, entre medias, ha pedido que el fisio le revise alguna molestia que parece tener. Cuando acabe el siguiente juego será tratado. Cambia la dinámica en el partido, ahora el italiano va con más ímpetu.
(6-2, 4-3)
¡Break de Darderi!
Recupera el saque el italiano con un ejercicio de determinación primero, para ponerse con dos bolas de break, y resistencia después, para aguantar los cañonazos de Alcaraz y sellar la rotura. Primera del partido. Saca ahora para igualar el set.
(6-2, 4-2)
Darderi mete una marcha más
Imprime más ritmo el italiano para llevarse el servicio. Por el camino ganó un duelo de dejadas. Se ha liberado el italiano después del primer set y medio. Desprende más confianza ahora.
(6-2, 4-1)
Alcaraz pone tierra de por medio
Consolida el murciano su rotura al apuntarse, con más sufrimiento que en anteriores servicios, su saque. Bajó al barro para salvar la primera bola de break en contra que tuvo y se repuso para imponer su ley. Mostró más resistencia Darderi ahora.
(6-2, 3-1)
¡Break para Alcaraz!
Darderi sonríe a Alcaraz de forma irónica, no se puede creer cómo ha ganado el juego. Había levantado el italiano hasta tres bolas de break y llegó a ponerse con punto para mantener su servicio. Alcaraz se lo negó y ganó un punto impensable gracias a su buena lectura del punto y se terminó llevando el juego.
(6-2, 2-1)
Alcaraz está intratable
Alcaraz niega todos los caminos, por si Darderi pensaba lo contrario. Dos aces consecutivos para cerrar el juego. Sólo ha perdido tres puntos al saque en lo que va de partido.
(6-2, 1-1)
Darderi se aferra al saque
De momento es la única forma que tiene de permanecer agarrado el partido, aunque le cuesta cerrar los puntos pese a todo. Le entran las dudas cuando el punto se va a varios intercambios.
(6-2, 1-0)
Alcaraz arrasa, arrasa y vuelve a arrasar
De nuevo un gran servicio de Alcaraz que está devorando a Darderi. Otro juego en blanco que se lleva. Intratable al saque en todo el torneo. La cara de Darderi lo dice todo, no encuentra soluciones a los cañonazos que suelta el murciano.
(6-2)
¡Primer set para Alcaraz!
A la primera fue la vencida. Tuvo el murciano tres puntos de set y a la primera fue la vencida Le tembló la mano a Darderi, que se topó con la red en la primera oportunidad de break.
(5-2)
Responde Alcaraz con contundencia
Ni que se hubieran picado. Juego blanco de Darderi… y juego en blanco ahora para Alcaraz. De nuevo lo cerró con un saque-red con el que está haciendo mucho daño. Sin complicaciones Carlitos.
(4-2)
Juego blanco para Darderi
Se lo lleva el italiano con un gran trabajo desde el fondo de la pista. Se trabajó los puntos y poco a poco fue empujando a Alcaraz más hacia atrás. Se mantiene ahí, a un break del murciano.
(4-1)
Alcaraz no da opción al saque
Cómo está sacando el murciano, que solidez al saque. No permite respuesta alguna de su rival. Se los está llevando por la vía rápida. Consiguió Darderi devolver y apretar en algún momento suelto, pero Carlitos le sacó bien de zona.
(3-1)
Darderi inicia la reacción
Primer juego que se lleva el italiano abrazado a un gran servicio. Ha tenido que ganar los puntos hasta tres veces para apuntárselos definitivamente. Una derecha ganadora y un posterior fallo de Carlitos le dieron el juego.
(3-0)
Alcaraz consolida el break
Muy sólido el murciano. No dio opción alguna a que Darderi respondiera tras haber concedido un break. Cerró con un saque imposible para el italiano. Ya tres juegos de ventaja y esto acaba de empezar.
(2-0)
¡Break de Alcaraz!
Inmejorable inicio del murciano. A la tercera fue la vencida. Darderi salvó dos bolas de break, pero la red se alió con Carlitos y le permite quebrar el servicio del italiano que ha entrado dubitativo al partido. Dos dobles faltas seguidas, golpeos largos…
(1-0)
Alcaraz inicia con solidez
Se apunta el murciano el primer juego del partido con su saque. Ya se han visto más intercambios que a lo largo de sus dos partidos anteriores. Oposita Darderi a plantar más cara que su compatriota Bellucci. Cerró Alcaraz el jugo con un saque-red.
Alcaraz y Darderi ya saltan a pista
Ya se encuentran los dos protagonistas sobre la pista dura de la Arthur Ashe. Sigue llamando la atención el rapado de Alcaraz. Ambos ultiman los peloteos antes del sorteo de saque. ¡Esto va a empezar!
¿Cómo llega Alcaraz al partido contra Darderi?
El murciano busca los octavos de final lanzado por su último triunfo contra Bellucci. Carlitos arrolló al italiano en todas las facetas del juego y durante todo el partido. No dio opción a su rival. Aunque un partido con este desarrollo tampoco le sirvió para sacar demasiadas conclusiones sobre sus aspectos de mejora.
¿Dónde ver en directo el partido entre Alcaraz y Darderi?
El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se jugarán en Flushing Meadows, Nueva York, fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Darderi de tercera ronda del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros canales de este operador están incluidos en el paquete básico, mientras que para el tercero de ellos los usuarios necesitan tener activa una suscripción de pago para poder acceder a dicho canal.
¿A qué hora juega Alcaraz contra Darderi?
La ATP ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Darderi que corresponde a la tercera ronda del US Open 2025 para la tarde del viernes 29 de agosto. El horario oficial del partido es a las 11:30 hora local, las 17:30 horas en España, en el que el murciano saltará a la pista central Arthur Ashe para buscar un nuevo triunfo en este último Grand Slam del año.
Bienvenido al partido del US Open entre Alcaraz y Darderi
¡Buenas tardes! Sí, tarde, a la tercera fue la vencida para evitar trasnochar. Después de las dos primera rondas disputadas por el murciano, ambas amigas de la madrugada española, toca una hora aceptable para ver a Carlitos. A partir de las 17:30 horas españolas se batirá con Darderi por un puesto en octavos de final del US Open. ¡Arrancamos!
(6-2, 6-4, 6-0)
¡Set y victoria para Alcaraz!
Juego, set y victoria para el murciano, que le volvió a romper el servicio a Darderi en la tercera manga y cierra el partido con un 6-0. Alcaraz ya está en octavos.