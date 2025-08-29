Resultado Carlos Alcaraz contra Darderi | Resumen y cómo ha quedado el partido del US Open 2025 en vivo

Tercera puesta en escena para Carlitos Alcaraz que se medirá a Darderi en tercera ronda el US Open. Lo hará a las 17:30 horas españolas. No se esperan retrasos, pues el partido del murciano es el inaugural del turno en Nueva York. Se espera que Darderi sea un rival ante el que Alcaraz pueda sacar más conclusiones que en sus dos primeros partidos, donde afrontó encuentros de pocas conclusiones. Marcados por el saque el primero y su superioridad en el segundo.

Bellucci no fue rival suficiente en segunda ronda. El golf volvió a estar presente en la Arthur Ashe. De nuevo el swing de Alcaraz presidió la celebración de una victoria en el US Open. Esta vez tras arrollar primero y preguntar después a Bellucci. Dirección a la tercera ronda del torneo, Alcaraz firmó un monólogo inquebrantable y libre de desconexiones. Nada de relajos ni concesiones pese a la inercia. Sólo cuatro juegos se apuntó Bellucci en todo el partido.

Únicamente bajó el pulso en el último set, aunque redujo lo justo como para evitar la rebelión de su rival. Ahorró algo de batería, que no viene mal en la carrera de fondo que supone el US Open. «Lo siento por la gente, pero tengo que hacer mi trabajo. Es sesión de noche, cuanto menos tiempo pase en pista, mejor. Así me voy pronto a la cama y estoy fresco para la siguiente ronda. Cada vez que salgo a pista trato de hacerlo lo más corto posible, estoy feliz de que hoy haya sido así», dijo entre risas.

Fue el mejor Alcaraz del año, tal vez el de mejor de siempre. Su derecha echaba humo, su revés no fallaba y la dejada, milimétrica, pica y de qué manera en las piernas de Bellucci. Las cosas fueron demasiado rápido para él. Su actitud fue impecable, sin ápice de la desgana ni el derrotismo que genera ser sometido permanentemente. Gritaba y se animaba con cualquier punto que se apuntaba, pero no fue suficiente. Esta tarde buscará los octavos contra otro italiano, Darderi.