Nunca un corte de pelo levantó tanta expectación en el US Open. Alcaraz pasó en apenas 24 de horas de lucir cabellera a ser un tobogán para las ideas. Se presentó en la Arhur Ashe con un nuevo y llamativo look. Rapado plenamente. Un cambio radical, tanto, que llamó la atención de Tiafoe. «Es horrible. No sé quién le ha dicho que le queda bien», dijo cuando se encontraron en las tripas de la pista central. La pregunta iba más allá. ¿Quién le ha hecho ese corte de pelo y por qué?

Feliciano López desveló en ESPN una conversación que tuvo con Alcaraz y que responde a las dos cuestiones mencionadas. «Me hice un corte de pelo que no me quedó bien y tuve que raparme del todo», contó el ex tenista. Todo fue fruto de una mala praxis. Su hermano mayor le pasó la maquinilla para solucionar el problema inicial y maquillar el resultado. Feliciano también detalló que la otra alternativa fue teñirse de platino.

Al final decidió por la opción más convencional dentro de lo radical que fue el cambio. Su corte de pelo generó expectación por doquier. Antes de saltar a pista una reportera del US Open tuvo que confirmar que sí, que era Alcaraz. Y ya tras el final del partido, el murciano se dirigió al público. «¿Os gusta mi look?», preguntó. Y, a juzgar por el griterío, la respuesta desde la grada fue afirmativa. Claro, que a ver quien era el guapo que se lo negaba tras el espectáculo de solidez que les había ofrecido.

Ya tras el partido, Alcaraz amplió las explicaciones sobre su nuevo corte de pelo. «Sentí que ya lo tenía muy largo, y antes del torneo realmente quería cortármelo. De repente, mi hermano tuvo un malentendido con la máquina. Simplemente lo cortó. Entonces, la única forma de solucionarlo era afeitarlo del todo. Es justo lo que paso, este corte de pelo. No es tan malo. El cabello crece y en unos días ya va a estar bien, supongo», expresó.

También respondió a Tiafoe. Miente, sé que está mintiendo. Sé que le gusta el corte de pelo. Le gusta. Me lo dijo. Así que no escucho nada que salga de su boca (risas). A algunas personas les gusta, a otras no. Para ser honesto, me río de la reacción de la gente. Es lo que es. Así que no puedo hacer nada más en este momento. Además, creo que fui más rápido. Fue divertido cuando me vi en la pantalla con el corte de pelo. Era súper blanco, así que es extraño para mí verme tanto blanco en la cabeza».