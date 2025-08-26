Alcaraz revoluciona el US Open con un cambio de imagen radical que recuerda «a Beckham»

Carlos Alcaraz ya está en Flushing Meadows para disputar el US Open 2025 y ha sorprendido horas antes de su debut con un cambio de imagen totalmente rompedor. El murciano busca su segundo US Open –fue el primer Grand Slam que ganó, en 2022– aunque no tiene un cuadro nada sencillo. Antes de su estreno ante Reilly Opelka, ha aparecido con un nuevo look. Alcaraz se ha rapado por completo su pelo, además de aparecer con la nueva línea retro de la marca que le viste, Nike.

De hecho, la cuenta oficial del US Open no ha dudado en compararle con David Beckham, puesto que el ex futbolista también lució durante un breve periodo de tiempo su cabeza así de rapada. Aunque la comparativa, vestimenta incluida, podría asemejarse más a Ronaldo Nazario, con esa línea Total 90 de Nike que vistió Brasil.

Welcome back, 2000 David Beckham. pic.twitter.com/RKZT5AjJ8a — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

El español debuta en la madrugada de este martes en el US Open 2025 ante el tenista local. Al último Grand Slam del curso llega en pleno estado de forma, después de ganar en Cincinnati el Masters 1000 previo al torneo neoyorquino. Lo hizo en la final ante un Sinner que tuvo que retirarse por problemas médicos cuando perdía en el primer set por 5-0.

Ahora, el de El Palmar busca recuperar el número 1 del mundo. Lo hará si gana en el último grande del año. Aunque para ello deberá ganar los siete partidos que le separan del título. El primero de ellos, ante Opelka, un jugador con un potente saque y que le puede poner muchos problemas a la hora de ceder con sus servicios. No es un rival sencillo para todos los que podrían haber tocado, aunque en condiciones normales Alcaraz no debería complicarse mucho para estar en la siguiente ronda.

Opelka apoya su juego sobre el servicio, uno de los más poderosos de todo el circuito y que llega a los 237 km/h. Es el cuarto tenista que más puntos gana con su primer saca y sexto que más efectividad posee. Acumula ya casi 4.000 aces pese a los casi dos años que se encontró en el dique seco por una concatenación de lesiones. En Washington 2022 se agudizó su problema en la cadera y su cuerpo dijo basta. Tras las pruebas médicas se concluyó que había desarrollado un tumor benigno que había bloqueado su articulación.

Alcaraz ha aterrizado en el US Open con los mejores números de su carrera. Seis títulos, 54 victorias y siete finales consecutivas. Ahora, con el mencionado currículum de 2025, se reencuentra con sus orígenes exitosos en esto del tenis. Volver a ganar el US Open, como en 2022, para volver a ser número uno del mundo, como en 2022.