Horario del Carlos Alcaraz – Darderi: cuándo se juega y dónde ver gratis en vivo online y en streaming el US Open 2025

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del US Open 2025, donde se tendrá que enfrentar al tenista italiano Luciano Darderi, aunque realmente el rival de el murciano nación en Buenos Aires, Argentina. El de El Palmar irá con todo para intentar seguir vivo en este cuarto y último Grand Slam en el que Jannik Sinner defiende el trono y donde el español se podría cruzar con Novak Djokovic en las semifinales. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que ocurra en el próximo partido de Carlitos.

A qué hora juega Alcaraz contra Darderi en el US Open en vivo gratis

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en este apasionante US Open 2025, donde se impuso a Reilly Opelka en su debut en primera ronda. El murciano barrió al norteamericano en la Arthur Ashe de Flushing Meadows con un contundente 6-4, 7-5 y 6-4. En segunda ronda se cruzó con el italiano Mattia Bellucci, al que prácticamente tampoco le dio opciones (6-1, 6-0 y 6-3). Ahora el de El Palmar ya está en tercera ronda y se tendrá que ver las caras con otro tenista transalpino. Esta vez su rival será Luciano Darderi y el gran objetivo de Carlitos será cargárselo para seguir buscando su sexto Grand Slam.

Hay que recordar que el primer Grand Slam que consiguió conquistar Carlos Alcaraz fue el US Open en 2022. El murciano se coronó en Estados Unidos imponiéndose a Casper Ruud y es la única vez que se ha proclamado campeón en Flushing Meadows. El de El Palmar tiene los mismos títulos en este Grand Slam que otros españoles ilustres como Manolo Santana o Manuel Orantes. Sin embargo, Rafa Nadal logró llevarse el título en cuatro ocasiones en este campeonato.

La ATP ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Darderi que corresponde a la tercera ronda del US Open 2025 para la madrugada del viernes 29 de agosto al sábado 30. La organización todavía no ha desvelado el orden de juego, por lo que todavía se desconoce el horario oficial en el que el murciano saltará a la pista central Arthur Ashe para buscar un nuevo triunfo en este último Grand Slam del año.

Horario del próximo partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

El año 2025 está siendo muy bueno en la carrera de Carlos Alcaraz, ya que ha conseguido ganar varios torneos. El primero fue el de Róterdam, pero posteriormente fueron llegando otros triunfos como tres Masters 1.000: en Roma, Montecarlo y Cincinnati. El murciano también se coronó en Queen’s, pero, hasta ahora, su triunfo más importante ha sido el de Roland Garros, donde revalidó el título. Eso sí, esta temporada no empezó de la mejor manera, ya que cayó frente a Novak Djokovic en cuartos del Open de Australia, fue eliminado en su debut en Miami y en semifinales en Indian Wells. Por si fuera poco, ha perdido dos finales: la del Trofeo Conde de Godó y la de Wimbledon, está última ante Jannik Sinner.

Este frenético Carlos Alcaraz – Darderi de tercera ronda del US Open 2025 se disputará en la madrugada del viernes 29 al sábado 30 de agosto. Estos dos tenistas no se han enfrentado oficialmente en el circuito de la ATP y sorprende, ya que el italiano tiene un año más que el murciano, por lo que se podría decir que son de la misma generación.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo por TV gratis en vivo y en qué canal

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se jugarán en Flushing Meadows, Nueva York, fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Darderi de tercera ronda del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros canales de este operador están incluidos en el paquete básico, mientras que para el tercero de ellos los usuarios necesitan tener activa una suscripción de pago para poder acceder a dicho canal.

Por otro lado, todos aquellos aficionados a este maravilloso deporte y seguidores acérrimos del tenista de El Palmar también podrán ver este partidazo de tercera ronda del US Open 2025 Carlos Alcaraz – Darderi en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs o tablets, pero esta plataforma también tiene disponible su página web para que los clientes puedan entrar con un ordenador. Hay que destacar que en esta ocasión la aplicación de Tennis TV no ofrecerá los choques de este torneo, ya que tiene los derechos de las competiciones de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, hay que recordar que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en este cuarto y último Grand Slam del año, donde prestaremos especial atención a lo que haga el murciano y el resto de españoles. Narraremos en directo y en vivo online los partidos del de El Palmar, como este Carlos Alcaraz – Darderi de tercera ronda del US Open 2025. Una vez concluya el encuentro en la Arthur Ashe publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Darderi del US Open 2025

Todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este apasionante Carlos Alcaraz – Darderi de tercera ronda del US Open 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán con la pista central de Flushing Meadows, la Arthur Ashe, para narrar todo lo que esté haciendo el tenista murciano, que buscará avanzar en este Grand Slam neoyorquino.