A qué hora juega España – Bosnia hoy: horario, canal TV y dónde ver gratis online en directo el partido del EuroBasket 2025

La selección española de baloncesto no ha arrancado de la mejor manera en este emocionante EuroBasket 2025 que se jugará en diferentes países, más concretamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Los pupilos de Sergio Scariolo cayeron derrotados frente a Georgia por 69-83 y empiezan a no tener más margen de error. España ahora se medirá a Bosnia en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo C del torneo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo.

Hay que destacar que España está defendiendo el trono en este EuroBasket 2025, ya que consiguió ganarlo en 2022. En esta edición cayeron en el grupo C de la competición y tras una preparación que no invitó al optimismo y esta primera derrota, el objetivo sigue siendo el de estar en los octavos de final, aunque todo ha comenzado cuesta arriba. En el mismo cuadro que La Familia cayeron Chipre, Grecia, Italia, Georgia y Bosnia y Herzegovina.

A qué hora juega España en el EuroBasket

La organización ha programado este vibrante España – Bosnia de baloncesto que corresponde a la jornada 2 del grupo C del EuroBasket 2025 para este sábado 30 de agosto. El horario escogido fue el de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en Chipre para que el choque entre ambos combinados pueda comenzar puntualmente.

Dónde ver el partido de España contra Bosnia del EuroBasket 2025

El medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de la selección española de baloncesto masculino en el EuroBasket 2025 fue RTVE, aunque también ofrecerá otros choques. Este España – Bosnia correspondiente a la jornada 2 del grupo C se podrá ver en directo por televisión a través de La1, así que todos aquellos aficionados que quieran seguir el choque de los pupilos de Sergio Scariolo podrán hacerlo gratis y en abierto gracias al ente público.

Además, todos aquellos aficionados que siguen fielmente a la selección española de baloncesto masculino también tienen la opción de ver este España – Bosnia que corresponde a la jornada 2 del grupo C del EuroBasket 2025 en directo en streaming y en vivo online a través de la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, así como por su página web mediante un ordenador. La plataforma Courtside 1891, que es propiedad de la FIBA, también ofrecerá íntegramente todo el torneo con todos los encuentros, pero hay que destacar que es de pago.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información cada día sobre todo lo que ocurra en este EuroBasket 2025 en el que, obviamente, prestaremos especial atención a todo lo que haga la selección española de baloncesto masculino. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este España – Bosnia de la jornada 2 del grupo C. Una vez termine el encuentro en Chipre publicaremos la crónica del encuentro y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el pabellón.

Dónde escuchar por radio el España – Bosnia del EuroBasket 2025

Aquellos amantes de este deporte y los seguidores incondicionales de la selección española de baloncesto masculino que no puedan ver en directo por televisión el partido de la jornada 2 del grupo C del. EuroBasket 2025 tienen que saber que también podrán escuchar la narración por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con Chipre para contar todo lo que esté sucediendo en este apasionante España – Bosnia.

Qué jugadores juegan el EuroBasket 2025 con la selección española de baloncesto

Unos días antes del inicio del EuroBasket 2025 Sergio Scariolo ofreció la lista definitiva de la selección española de baloncesto masculino, una convocatoria que está plagada de jugadores del Valencia Basket. Hay que recordar que el seleccionador nacional dejará el cargo una vez acabe esta competición para iniciar una nueva aventura dirigiendo al Real Madrid.

Josep Puerto. Valencia Basket.

Sergio de Larrea. Valencia Basket.

Jaime Pradilla. Valencia Basket.

Mario Saint-Supéry. Gonzaga Bulldogs.

Xabi López-Arostegui.Valencia Basket.

Santi Aldama. Memphis Grizzlies.

Darío Brizuela. FC Barcelona.

Willy Hernangómez. FC Barcelona.

Santi Yusta. Casademont Zaragoza.

Juancho Hernangómez. Panathinaikos.

Joel Parra. FC Barcelona.

Yankuba Sima. Valencia Basket.

Calendario de España en el Eurobasket 2025

La selección española de baloncesto masculino fue a parar al grupo C de este EuroBasket 2025. La sede de este cuadro es Chipre y los de Sergio Scariolo comenzaron con derrota, por lo que tienen por delante cuatro partidos que serán auténticas finales si quieren poder clasificarse para los octavos de final de esta competición, ronda a la que acceden los cuatro primeros de cada tabla.