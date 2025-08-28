España se flagela tras la paliza de Georgia: «Es inaceptable, hemos salido a verlas venir»

España no pone excusas y se flagela este jueves tras la paliza encajada ante Georgia. Sin intensidad y muy alejado del ADN de La Familia, el debut del Eurobasket 2025 fue catastrófico en el Spyros Kyprianou de Limasol (69-83). Tanto el líder, Santi Aldama, que no lo fue en este partido, como el seleccionador Sergio Scariolo y el máximo anotador, Juancho Hernangómez, fueron muy autocríticos, al igual que todo el vestuario después de una jornada muy dura en Chipre.

«No hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es inaceptable la manera en la que hemos perdido», afirmó Aldama, que se quedó por debajo de los 15 puntos (12), mientras que su compañero Juancho dijo: «No estuvimos cerca de nuestro mejor nivel. Jugamos muy mal». Scariolo habló de la falta de carácter de la selección española, autoinculpándose de «no hacer ver a mi equipo que el rival era más físico y más fuerte que nosotros y que necesitábamos un esfuerzo extra».

«Tenía que haber pintado a Georgia mucho peor para convencer a los jugadores de que era un equipo muy peligroso», explicó, y es que España siempre se crece cuando piensa que el rival es superior a ella. Scariolo también lamentó «no haber jugado con la disciplina que requiere el baloncesto a este nivel».

Scariolo no pone paños calientes tras el España-Georgia

«Han salido con el cuchillo entre los dientes, muy físicos, con más ganas, y nosotros, a verlas venir», añadía Juancho, que recordó que «queda mucho camino en este Eurobasket y creo en este grupo». Lo siguiente para la selección es el segundo encuentro el sábado ante Bosnia (20:30 horas) y luego una maratón de partidos contra Chipre, Italia y Grecia. «Hay que ir a por los cuatro que quedan y jugar como sabemos, hacer lo que no hemos hecho», zanjó en este sentido Aldama.