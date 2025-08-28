Georgia baila a España en el debut del Eurobasket.

Georgia le dio a España el primer baile del Eurobasket 2025. Y a este nivel, caerán unos pocos más… (83-69). Los de Sergio Scariolo fueron incapaz durante el primer partido de la fase de grupos salvo en momentos puntuales como el segundo cuarto, el único tramo del que salió vencedor, y un arreón en el último acto que se quedó simplemente en una antesala del hundimiento en el Spyros Kyprianou de Limasol (Chipre).

Mal al rebote, flojos en anotación y sin un guía claro… así va a ser muy difícil. España sale del debut en el torneo con un balance 38-26 en capturas, un 7 de 32 en triples, un 46% en tiros libres y lo más preocupante, con Santi Aldama por debajo de los 15 puntos (12 siendo el que más jugó). Juancho Hernangómez le superó en anotación (13 y 8 rebotes) en una actuación floja pese a los números.

Por su parte, Georgia se apoyó sobre sus cuatro pilares, con dos jugadores NBA por encima del resto. Sandro Mamukelashvili (19 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y Goga Bitadze (15, 5 y 2), letales durante todo el partido y especialmente en un último cuarto mortecino para España. Kamar Baldwin (12), del Baskonia, y Sanadze (11) también superaron los diez encestes, mientras que en la selección sólo lo hicieron Aldama, Juancho y Darío Brizuela (11).

Aleksandar Dzikic despejó rápidamente la gran duda de Georgia incluyendo a Tornike Shengelia directamente en su quinteto inicial, aunque le sentó a los tres minutos para luego salir a tope. El nuevo jugador del Barcelona se marcó un partidazo (13 puntos). España comenzó fallona, con errores desde el triple de los Santis, Yusta y Aldama, y encajando un parcial de 13-6 que provocó el primer tiempo muerto de Scariolo. Tras este, la primera de tres del Eurobasket para la selección española con la firma de Joel Parra.

Un NBA aplaca a la selección

Mamukelashvili, uno de los dos NBA, de Georgia, empezó castigando a España y el rival llegó a coger un +10 en el primer cuarto que tuvo que subsanar Mario Saint-Supéry con un triplazo para debutar en el Eurobasket con 19 años. El ex de Manresa desató un parcial agrandado por Jaime Pradilla que se fue hasta el 8-1 y que contuvo a los georgianos al final del primer acto (20-17). Juancho tuvo un palmeo para el -1, pero erró.

Georgia desesperó a la selección entera en el arranque del segundo cuarto y España entraba en bonus con ocho minutos por delante hasta el descanso. Eso sí, los de Scariolo lograron limitar la anotación de los georgianos a cuatro jugadores hasta bien entrado el partido (Mamukelashvily, Bitadze, Baldwin y Sanadze).

España se puso por delante por primera vez con canasta de Parra a un minuto del descanso después de que se activaran Willy, Aldama y Sergio De Larrea, pero Georgia recuperó el mando con libres de Sanadze y los primeros tres puntos de Shengelia. Brizuela contraatacó con un canastón sobre la bocina para poner punto y final a la primera parte con La Familia dos puntos por debajo (37-35).

El tercer cuarto reflejó todos los males de España, floja al rebote, insufló a los líderes de Georgia, Shengelia y Mamukelashvily, y retrató a Juancho, que alargó su mal rendimiento de la preparación. Y con 10 abajo, Scariolo lo apostó todo indirectamente a los destellos de Brizuela, que se volvió a tirar la última, con fallo en esta ocasión y otro en el palmeo de Yusta (57-49).

Georgia zarandea a España en la segunda parte

Lo único positivo a esta altura de encuentro es que España seguía viva tras el peor rato de baloncesto que se le recuerda en los últimos tiempos. Y como no había más margen, la selección culminó una salida fulgurante al cuarto acto con parcial de 2-7 con dos canastas de Juancho y una gran acción de Xabi López-Arostegui al rebote y anotando (61-56).

Pero todo lo remado se fue al traste en dos minutos letales para La Familia con Mamukelashvily sobresaliendo una vez más. Tres malos ataques de España, uno de ellos con dos fallos seguidos de Juancho al triple, la condenaban (67-58). Dos jugadas retrataron a su hermano y catapultaron a Bitadze y la selección se veía 12 abajo a cuatro minutos del final (72-60).

Georgia disparaba desde todos los flancos y Juancho firmaba un triple que daba un pequeño respiro a España con tiempo muerto de Dzikic (78-65) a menos de dos minutos del final. El choque murió con un triple imposible de Baldwin que terminó de enterrar a la selección. Los de Scariolo sucumbieron en una segunda parte desastrosa (46-34), en la que no dieron ninguna muestra de su identidad y deben resetear cuanto antes para la batalla del sábado contra Bosnia (20:30 horas).