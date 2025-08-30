Resultado España – Bosnia: resumen y cómo ha quedado el partido de Eurobasket 2025

La selección española de baloncesto disputa este sábado a las 20:30 horas ante la bosnia el partido correspondiente a la jornada 2 del grupo C del EuroBasket 2025. Los hombres de Sergio Scariolo no comenzaron de la mejor manera su participación en el torneo tras perder en su debut ante Georgia por 69-83. Un duro correctivo que obliga a España a ganar a Bosnia para no verse al borde de la eliminación a la primera de cambio.

Cabe recordar que esta emocionante cita continental se juega en diferentes países, concretamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. España se verá las caras contra la Bosnia del NBA Jusuf Nurkic (Utah Jazz), quien se marcó un auténtico partidazo en el debut (18 puntos y 6 asistencias) ante la anfitriona Chipre (91-64).

El pívot de 31 años es sin duda la gran amenaza del rival de la selección, un combinado bosnio que también cuenta con la presencia de un futuro jugador de Euroliga en Dubai BC, Kenan Kamenjas, y con el alero de Río Breogán en ACB, Edin Atic. Su técnico es Adis Beciragic y cuenta con la gran baja de Dzanan Musa, ex del Real Madrid.

Los de Sergio Scariolo están obligados a dar un paso al frente en este encuentro tras haber hecho autocrítica por la mala imagen que ofreció España el pasado jueves ante Georgia. En el debut, Santi Aldama no fue ese líder que necesita esta selección y que sí fue el verano pasado en la corta aventura en París durante los Juegos Olímpicos. La estrella de los Memphis Grizzlies, por calidad, juventud y porque viene de cuajar su mejor temporada en la NBA, necesita coger el timón ya de la Selección.

España-Bosnia, dónde ver en directo

España, que defiende el trono en el EuroBasket 2025 tras ganar en 2022 en Berlín, tiene como objetivo acabar entre los cuatro primeros para poderse clasificar a los octavos de final. Para poder estar en la fase eliminatoria tendrán que acabar en dicha posición y eso pasa por intentar conseguir el mayor número de victorias en su grupo, donde se tendrán que enfrentar también a Chipre, Grecia e Italia.

En la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en este EuroBasket 2025, donde, obviamente, prestaremos especial atención a lo que haga la selección española de baloncesto.