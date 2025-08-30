Resultado España – Bosnia: resumen y cómo ha quedado el partido de Eurobasket 2025
Sigue en directo el segundo partido de los de Sergio Scariolo en el torneo tras el batacazo en el debut con Georgia
España necesita la victoria para no verse al borde de la eliminación a la primera de cambio
A qué hora juega España – Bosnia hoy y dónde ver gratis online
La selección española de baloncesto disputa este sábado a las 20:30 horas ante la bosnia el partido correspondiente a la jornada 2 del grupo C del EuroBasket 2025. Los hombres de Sergio Scariolo no comenzaron de la mejor manera su participación en el torneo tras perder en su debut ante Georgia por 69-83. Un duro correctivo que obliga a España a ganar a Bosnia para no verse al borde de la eliminación a la primera de cambio.
Cabe recordar que esta emocionante cita continental se juega en diferentes países, concretamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. España se verá las caras contra la Bosnia del NBA Jusuf Nurkic (Utah Jazz), quien se marcó un auténtico partidazo en el debut (18 puntos y 6 asistencias) ante la anfitriona Chipre (91-64).
El pívot de 31 años es sin duda la gran amenaza del rival de la selección, un combinado bosnio que también cuenta con la presencia de un futuro jugador de Euroliga en Dubai BC, Kenan Kamenjas, y con el alero de Río Breogán en ACB, Edin Atic. Su técnico es Adis Beciragic y cuenta con la gran baja de Dzanan Musa, ex del Real Madrid.
Los de Sergio Scariolo están obligados a dar un paso al frente en este encuentro tras haber hecho autocrítica por la mala imagen que ofreció España el pasado jueves ante Georgia. En el debut, Santi Aldama no fue ese líder que necesita esta selección y que sí fue el verano pasado en la corta aventura en París durante los Juegos Olímpicos. La estrella de los Memphis Grizzlies, por calidad, juventud y porque viene de cuajar su mejor temporada en la NBA, necesita coger el timón ya de la Selección.
España-Bosnia, dónde ver en directo
España, que defiende el trono en el EuroBasket 2025 tras ganar en 2022 en Berlín, tiene como objetivo acabar entre los cuatro primeros para poderse clasificar a los octavos de final. Para poder estar en la fase eliminatoria tendrán que acabar en dicha posición y eso pasa por intentar conseguir el mayor número de victorias en su grupo, donde se tendrán que enfrentar también a Chipre, Grecia e Italia.
86-64
Triple de Puerto
Primeros puntos del capitán del Valencia en el Eurobasket tras otro parón por rotura de la red. Último minuto de partido.
83-57
Lo para Scariolo
Tenía un quinteto en pista casi completo por jugadores de Valencia Basket, sólo faltaba Pradilla. Momento del seleccionador para exigir anotar lo máximo posible para el basket average.
80-55
¡Quinto de Brizuela!
Otro más de Darío que pone a España en 80 puntos. Scariolo aguanta con De Larrea en 4 faltas.
77-53
España acaricia la victoria
Mucha ventaja para los de Scariolo en la segunda parte y Bosnia apenas sin argumentos para contraatacar.
72-47
Inmenso Willy
2+1 y 9 ya del pívot y capitán de España. Ahora su hermano menor, Juancho, anota de 3. A punto de alcanzar los 30 de ventaja, pero encesta un triple Bosnia y se acaba el tercer cuarto.
62-41
Mario asiste y Willy machaca
La mejor versión de España sin duda en Limasol. Gran acción entre Saint-Supéry y nuestro capitán, que machaca a canasta.
60-41
¡Cómo están nuestros bases!
Canasta de Saint-Supéry, que ya suma 5. De Larrea ninguno, pero 4 asistencias.
56-34
¡Y el cuarto de Brizuela!
Vaya día de los españoles. Todo lo contrario que con Bosnia. Se zafa de Gegic y para dentro. Superamos la veintena de diferencia.
53-33
¡El segundo de Parra!
¡Dos seguidos del alero del Barça! Se la pide a Pradilla, le ve, se la pasa y anota con todo de tres. 6 ya para Joel y España 20 arriba. Pide tiempo muerto Bosnia.
50-31
¡Y otro de Parra!
Parra destapa la anotación y España se acerca a los 20 puntos de ventaja.
47-31
La vida sigue igual
Triiiiiple de Aldama para arrancar la segunda parte en Limasol.
44-30
¡Descanso en Limasol!
Con España ganando de 17 a Bosnia. Gran segundo cuarto de los nuestros, en el que corrigieron la mayoría de errores del primer partido para comenzar venciendo con autoridad. Santi Aldama, el más anotador (16 puntos).
44-27
Juancho rompe la sequía desde el tiro libre
Dos más para España a poco más de medio minuto de irnos al descanso en Limasol. Cambio de base en la selección: entra Mario, sale Larry.
42-26
Lo para Scariolo
Que ordena no intentar el robo, sino tapar. Ha salido fría España a los últimos segundos tras el parón y Bosnia achica diferencias.
42-26
Se reanuda el partido
Más de 5 minutos después y Bosnia sale anotando tres libres. Esperemos que esto no haya enfriado a España en su mejor momento del torneo de lejos.
42-24
Nurkic rompe la red
Se para el partido con Bosnia en tiros libres.
42-24
España se gusta
Robo de Puerto, asistencia de Sima y 360º de Aldama al mate. El partido coge tintes de paliza.
40-24
Aldama canta las 40
Triiiiiple del canario a pase de Puerto. Es el tercero de Santi, que ya suma 14 puntos, más que en todo el partido contra Georgia. 8/18 en triples para España.
37-24
Manotazo en la cara de Lazic a Yusta
No hay antideportiva. Ni se revisa.
37-24
Tiempo muerto de Scariolo
Falla Yusta dos seguidas, pero incide el seleccionador en buscar tiros abiertos. Pide bloqueo duro y algún jugador alza la voz para recordar que España todavía dispone de dos faltas cuando quedan tres minutos. Le toca ser agresiva a la selección e irse al descanso con una buena ventaja.
37-22
Debuta Sima en un Eurobasket
Y en torneo oficial con España. Scariolo le da sus primeros minutos y sienta a Willy. Primeros puntos de Yusta.
35-20
¡Abran paso a los jugones!
Gran acción de España. Falla en un tiro abierto de tres Brizuela, se recompone rápidamente, roba y asiste a Aldama para que anote el triple. De 15 la selección y tiempo muerto de Beciragic.
32-20
De Larrea, Willy y para dentro
Abre brecha España en el marcador con la canasta de su pívot y responde Alibegovic en la siguiente. Se mantienen los 12 de distancia. Recordemos que la selección sólo estuvo 33 segundos por delante contra Bosnia.
30-18
¡¡Otro de Brizuela!!
Y ya van tres del jugador del Barcelona que fuerza el tiempo muerto del seleccionador bosnio. Gran asistencia de Arostegui. Son cuatro triples seguidos de España, de 18 al 30.
27-18
¡Triple de Arostegui!
En racha España, que se pone 9 arriba y defiende bien en zona.
24-16
¡¡Triiiiiiiple de Brizuela!!
¡Se viene arriba España! Triplazo de Darío sobre la bocina que da la máxima ventaja a la selección frente a Bosnia
21-15
¡Vamos Mario!
Nada más salir, como contra Georgia. Triiiiiiple de Saint-Supéry que para poner a España 6 arriba. Asistencia que le dejó casi solo de Juancho, que ahora agota la posesión de Bosnia con su defensa y recupera la pelota.
18-15
Se estrenan Juancho y Darío
Mate del ala-pívot. Empieza a combinar y a mover bien el balón España. Triplazo de Brizuela.
13-11
¡2+1 de Willy!
Tres puntos de salida y se vuelve a adelantar España. Partido, de momento, de baja anotación y de ida y vuelta entre las dos selecciones.
10-11
Entran juntos los Hernangómez
Y se sientan Pradilla, con dos faltas, y Aldama. Anota dos libres Bosnia
10-9
2+1 de Aldama
De Pradilla a Santi, otra vez, y España se adelanta en el primer cuarto. Ya suma 8 puntos y 2 rebotes el canario, bien, liderando a la selección.
7-9
Machaca Aldama y contraataca Bosnia
Empataba España, pero rápidamente se vuelven a poner por delante los bosnios. Más cambios en la selección: entran López-Arostegui y Saint-Supéry y se sientan Parra y De Larrea.
5-7
Se sienta Yusta
Mal inicio del jugador de Casademont Zaragoza (0/2). Entra Brizuela.
5-4
Triple de Aldama y España por delante
Tiro abierto del canario clarísimo, para dentro. Ahora roba España.
2-4
Anota los dos Pradilla
Primeros puntos de España tras tres minutos de partido.
0-4
Tres minutos sin anotar
Y tiros libres para Pradilla, que fuerza la tercera falta de Bosnia en el primer cuarto.
0-4
Cuatro triple que falla España
Falla el madrileño de tres y en el robo vuelve a hacerlo cara al aro.
0-2
Pide el challenge Bosnia por pie de España
Extraña decisión del seleccionador bosnio, denegada, y pelota para España, que aún no ha anotado.
0-2
Primeros puntos de Bosnia y otro fallo al triple
Tres tiros fallados de España y primeros puntos de Bosnia. Fallaron Aldama, Pradilla y Parra.
0-0
Fallo de Aldama y primera falta de Bosnia
Finta el canario, tira y al hierro, pero coge el rebote Parra y fuerza la primera falta de Bosnia. Juega, por cierto, de blanco España y azul Bosnia.
0-0
Primera posesión para España
Ganó el salto Nurkic, pero Bosnia la manda fuera y es pelota para España.
Últimas órdenes de Scariolo
Está el seleccionador obligado a enchufar desde el banquillo a España tras el batacazo del jueves y los 5 elegidos salen motivados a tope para el salto inicial.
¡Suena el himno de España!
Ahí están nuestros 12 jugadores en pista escuchando el himno de nuestro país. ¡Arranca en nada!
¡Quinteto de España!
Presentan en Limasol a la selección española, que sale así de inicio: De Larrea, Yusta, Parra, Aldama y Pradilla. Es decir, Willy Hernangómez no es titular y se va al banquillo en el arranque del partido.
Presentación de Bosnia
Ahí van los bosnios. Recordamos su lista de 12 jugadores con Nurkic como claro líder por las bajas de Musa y Garza:
- Amar Alibegovic
- Edin Atic (Río Breogán)
- Jusuf Nurkic (Utah Jazz)
- Miralem Halilovic (Dinamo Sassari)
- Amar Gegic (KK Zadar)
- Ajdin Penava (WKS Slask Wroclaw)
- Aleksandar Lazic (Spartak Office Shoes)
- Adin Vrabac (Bosna Royal)
- Adnan Arslanagic (Orlovik)
- Kenan Kamenjas (Dubai Basketball)
- John Roberson
- Tarik Hrelja (Igokea)
- Seleccionador: Adis Beciragic
¡Un cuarto de hora!
Menos de 15 minutos para que arranque el encuentro. En breve, las presentaciones de los equipos y después los himnos nacionales de ambos países.
Así está el grupo de España
A falta de jugar el segundo partido, el resto de resultados de las dos primeras jornadas ponen así la clasificación del grupo C:
El resto de resultados del grupo C
Aprovechamos para recordar los resultados de hoy en el grupo C, el de España, que cerrará la jornada con este enfrentamiento contra Bosnia.
Jornada 2:
- Italia 78-62 Georgia
- Chipre 69-96 Grecia
Jornada 1
- España 69-83 Georgia
- Bosnia 91-64 Chipre
- Grecia 75-66 Italia
Primera final para la selección
España tiene hoy la obligación de ganar para no meterse en un verdadero lío. Tras perder de 14 puntos con Georgia y complicarse el basket average, los de Scariolo deben sumar una victoria en la fase de grupos para tomar un respiro y afrontar con mejor perspectiva los siguientes duelos contra Chipre, Italia y Grecia y buscar los octavos del Eurobasket.
Los 12 elegidos de Scariolo
Dos bases de 19 años, cinco debutantes en un torneo con España… esta es la lista del seleccionador para el Eurobasket que se estrenó el pasado jueves ante Georgia con derrota:
- Sergio de Larrea
- Mario Saint-Supéry
- Josep Puerto
- Darío Brizuela
- Joel Parra
- Santi Yusta
- Santi Aldama
- Juancho Hernangómez
- Jaime Pradilla
- Yankuba Sima
- Willy Hernangómez
El partido se podrá ver en La 2 de TVE y tanto el previo como el post en Teledeporte.
España ya está en el Spyros Kyprianou
Caras de concentración en la llegada de La Familia al pabellón de Limasol. Hoy nos jugamos mucho.
📹 Ya estamos en el Spyros Kyprianou Arena 👋#LaFamilia y Jaime Pradilla 𝘃𝗮𝗻 𝗔 𝗧𝗢𝗣𝗘 👊

🏆 Grupo C #EuroBasket
🇪🇸🆚🇧🇦
⏰ 20:30h
🏆 Grupo C #EuroBasket
🇪🇸🆚🇧🇦
⏰ 20:30h
📺 @la2_tve#SomosEquipo pic.twitter.com/BJJfxQhTP0
— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 30, 2025
La estrella de Alemania denuncia gritos racistas en el Eurobasket
Dennis Schröder, jugador de Detroit Pistons en la NBA, habló de un episodio de racismo durante el tercer partido de su selección en el torneo y recordó a Vinicius, estrella del Real Madrid.
El España-Bosnia arranca en menos de una hora, a las 20:30.
¡Buenas tardes!
Arrancamos la retransmisión en directo del España – Bosnia correspondiente a la jornada 2 del grupo C del EuroBasket 2025. Los de Sergio Scariolo deben ganar sí o sí para hacer olvidar la dura derrota que sufrieron en su debut ante Georgia, donde la selección fue totalmente superada sobre el parqué.
88-67
¡Primera victoria de España!
La selección gana de más de 20, arregla el basket average y suma su primer triunfo en el torneo. Sonrisas en La Familia, que han estado a tope y se llenan de moral para mañana enfrentarse al anfitrión.