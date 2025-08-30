La estrella de Alemania denuncia gritos racistas en el Eurobasket: «Lo había visto con Vinicius…»

Mientras Alemania cabalga hacia los octavos de final del Eurobasket 2025 como un purasangre (tres victorias en sus tres partidos»), su estrella, Dennis Schröder, denunció haber sufrido un episodio de racismo en el encuentro de este sábado contra Lituania en el Nokia Arena de Tampere (Finlandia). El jugador de los Detroit Pistons en la NBA se acordó, además, de Vinicius al explicar los gritos racistas que acababa de escuchar en la grada.

«Con Vinicius lo he visto pasar constantemente, pero para mí hoy fue la primera vez que lo viví y es muy triste», confesó Schröder tras la victoria de Alemania por 88-107 contra Lituania que le mete en la fase final del Eurobasket en Riga (Letonia). El base fue el MVP con 26 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 30 de valoración ante los lituanos.

«El ambiente fue increíble, fue genial. Los lituanos, la afición, siempre viajan con el equipo, pero, por desgracia, en el descanso, hicieron ruidos de mono. Es algo que no puedo aceptar. El racismo en este mundo no tiene cabida», condenó Schröder en declaraciones a MagentaSport. Algunos de esos aficionados tuvieron que evacuar el pabellón por seguridad en medio de una pelea en pista entre miembros de ambas selecciones por las protestas de los alemanes de los insultos de los racistas lituanos.

«Esto no tiene cabida en este deporte, ni siquiera en el fútbol», añadió el alemán antes de exponer el ejemplo de Vinicius. El delantero del Real Madrid también vivió un episodio racista el pasado domingo en el estadio Carlos Tartiere durante el partido del equipo blanco contra el Oviedo. La Liga los recogió y ya los ha denunciado ante la Fiscalía.

Gritos racistas en el Lituania-Alemania

Cabe recordar que Schröder, antes del Eurobasket, habló de un menor reconocimiento de su figura respecto a la de la mayor leyenda del baloncesto alemán, Dirk Nowitzki: «Nunca recibiré el mismo cariño en Alemania que él, porque tengo la piel oscura». El base fue campeón del mundo en 2023 con su selección, siendo nombrado también mejor jugador del torneo.