La dura confesión de un soltero de ‘First Dates’: «Vi a dos personas falleciendo en las sesiones»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más alegrías está dando a Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más solteros los que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En la nueva entrega emitida el pasado miércoles 25 de febrero, los espectadores pudieron conocer a Jorge, un asesor deportivo de 49 años que, debido a su apariencia ruda y fuerte, aseguraba que la gente normalmente tenía una imagen de él bastante diferente a la real. «Intento ser muy pacificador», explicó. Nada más entrar al restaurante, Jorge se sentó junto al presentador, que no dudó en preguntarle sobre sus hobbies y por qué había decidido ir al programa. En ese instante, el soltero se sinceró con el presentador de First Dates.

De esta forma, le confesó uno de los momentos más duros de su vida. A sus 49 años, y desde hace 8 meses, está ya jubilado. «Me operé del riñón. Tengo un trasplante, entonces tengo la incapacidad total. Trabajo a tiempo parcial en una asesoría deportiva», explicó el soltero de First Dates. Carlos Sobera no dudó en preguntarle por las evidentes marcas que tenía en el brazo. Tirando de sinceridad, Jorge explicó en qué consistía: «Son fístulas arteriovenosas que se forman de inyectar». Acto seguido, dio detalles de su etapa más complicada: «Lo he llevado bien. He salido de las sesiones más o menos bien. He visto gente mayor que no sale tan bien. En los 9 años que estuve en diálisis vi a dos personas falleciendo, fallecieron en las sesiones». Y añadió: «Son cosas que te marcan. Muy duro. Mentalmente lo gradezco porque me endureció muchísimo, me hizo replantearme muchas cosas de mi vida».

Poco después, en su charla con Carlos Sobera, Jorge no dudó un solo segundo en compartir con el presentador sus grandes pasiones. Así pues, desveló que, durante varios años, había sido culturista: «A los 13 años empecé con las pesas y el culturismo. Empecé a competir y en el 2004 conseguí el carnet profesional de culturista. Me retiré hace 11 años por enfermedad», explicó.

Además, reconoció que el hecho de retirarse de lo que era su pasión fue algo que llevó especialmente mal. «Tuve un intento de suicidio el segundo año que estuve en diálisis porque mi autoestima bajó por los suelos», reconoció al presentador de First Dates, visiblemente emocionado al recordarlo.

Lejos de que todo quede ahí, Jorge continuó explicando su historia: «Vivía de mi cuerpo y ya no podía vivir de él. Te replanteas tu vida». A pesar de todo lo vivido durante prácticamente toda su vida, y con la firme intención de dejar todo atrás, Jorge llegó con muchas ganas al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja.