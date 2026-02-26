Cuatro detenidos por robar numerosas pateras que llegaban a las costas de Ibiza y Formentera

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de apropiación indebida de embarcaciones y motores, en el marco de una investigación desarrollada en las islas de Ibiza y Formentera.

Según ha informado el Instituto Armado, los arrestados formaban parte de un grupo que vigilaba la llegada de pateras a la costa para, una vez que estas eran abandonadas, sustraer tanto las embarcaciones como los motores fuera borda con el objetivo de obtener un beneficio económico.

La investigación, llevada a cabo por agentes destinados en Ibiza y Formentera, permitió detectar un patrón de actuación reiterado en distintos puntos del litoral. El pasado día 24, los agentes detuvieron a dos personas en la zona de Sa Caleta, en el término municipal de Sant Josep de Sa Talaia. Los sospechosos acababan de sustraer una embarcación que posteriormente ocultaron en una cueva cercana a la costa para evitar su localización. Durante esta intervención se logró recuperar la patera sustraída, frustrando así su desaparición.

Al día siguiente, la Guardia Civil practicó otras dos detenciones en la zona de Talamanca, cuando los implicados transportaban en otra embarcación un motor fuera borda que presuntamente acababan de sustraer.

En el marco de la operación, los agentes han conseguido recuperar dos motores fuera borda y una embarcación tipo patera, además de intervenir las dos embarcaciones utilizadas para cometer los ilícitos, que han quedado a disposición judicial.

Las autoridades recuerdan que muchas de estas pateras forman parte de procedimientos judiciales vinculados a investigaciones sobre redes organizadas dedicadas al tráfico de inmigrantes, por lo que deben ser puestas a disposición de la autoridad judicial competente. En este sentido, el Consell de Formentera se encarga habitualmente de recoger estas embarcaciones para su posterior destrucción, siempre que no estén directamente relacionadas con hechos delictivos en curso.

Los cuatro detenidos —tres de nacionalidad española y uno paraguayo— pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Por su parte, la Guardia Civil ha anunciado que mantendrá e intensificará los dispositivos de vigilancia en la costa para evitar que se repitan hechos similares, especialmente en zonas donde se ha detectado la llegada de embarcaciones irregulares. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.