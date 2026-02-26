Alejandra Rubio sorprende a sus seguidores con una inesperada noticia: «Es un trozo de mí»

En mitad de la tormenta mediática que ha salpicado de lleno a la familia tras el supuesto encontronazo que tuvo Carlo Costanzia con su prima Laura Matamoros, Alejandra Rubio ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores con un nuevo e inesperado proyecto. A pesar de que en lo personal está en el ojo del huracán tras haber defendido a capa y espada a su pareja por los ataques recibidos, lo cierto es que en lo profesional está en su mejor momento. «La noticia del proyecto más importante de mi vida», adelantó en sus redes sociales. Un comentario que, como era de esperar, generó una enorme curiosidad entre sus seguidores. Tras unas cuantas horas de espera, como consecuencia de diversos contratiempos que le impidieron dar la noticia antes, Alejandra Rubio ha explicado en qué consiste ese gran proyecto al que se refería: se estrena como escritora.

«No podía esperar más para contaros que he escrito mi primera novela», hizo saber a sus seguidores en redes sociales. Este libro, que lleva por título Si decido arriesgarme, verá la luz el próximo 13 de mayo, aunque ya está disponible en preventa. Como no podía ser de otra forma, Alejandra Rubio está profundamente feliz con este proyecto que lleva más de dos años en el horno y al que le ha puesto muchísimo cariño. «¡Sabéis lo apasionada que soy de la lectura y esto ha sido un sueño para mí! Han pasado dos años desde que empecé este proyecto con @editorialplaneta @esencia_ed y no puedo estar más agradecida por todo el proceso y el cariño que le hemos puesto», explicó en la publicación realizada en Instagram donde confirmaba este nuevo paso en el ámbito profesional.

Pero no todo queda ahí, puesto que la nieta de María Teresa Campos se mostró agradecida con los que han formado parte de este proceso: «Gracias a mis editoras Esther y Val, sois las mejores sin duda, y a Carla por estar siempre al pie del cañón». Además, quiso hacer saber lo siguiente a sus seguidores: «Este libro es un trozo de mí y estoy deseando que podáis leerlo».

Como era de esperar, una de las primeras personas en reaccionar públicamente a esta noticia ha sido Carlo Costanzia. Así pues, no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a su pareja, dedicándole unas preciosas palabras: «Súper orgulloso de ti, mi vida. El primero de muchos. Te amo», escribió, junto a dos corazones.

Lejos de que todo quede ahí, Terelu Campos también ha querido dejar claro lo sumamente orgullosa que estaba de su hija por esta nueva aventura a nivel profesional. «¡Qué ilusión, mi amor! Deseando leerlo», comenzó diciendo la hermana de Carmen Borrego. Y añadió: «Espero que sea el principio de muchas cosas bonitas que te mereces, mi amor. Te quiero infinito», comentó.

Por el momento, tocará esperar hasta ese 13 de mayo, cuando verá la luz este libro llamado Si decido arriesgarme, la primera novela de Alejandra Rubio. Así pues, comienza la cuenta atrás para poder adentrarnos de lleno en la historia de Karla, la protagonista de esta historia que promete no dejar indiferente a nadie.