El presidente del reconocido Foro Económico Mundial que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, el noruego Borge Brende, ha dimitido este jueves tras ser relacionado públicamente con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

La organización confirmó la salida del ejecutivo, quien perteneció más de ocho años a la misma, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial», ha comunicado el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado.