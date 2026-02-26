La matriz de Red Eléctrica, Redeia, ha publicado este jueves un beneficio de 506 millones en 2025, que ha sido posible por no haber reservado (provisionado) ni un euro por las posibles demandas por el apagón. Además, la presidenta de la compañía, la ex minitra socialista Beatriz Corredor, mantiene su sueldo pese a dejar a España y Portugal a oscuras, y ya acumula 3,2 millones desde que fue nombrada a dedo por Pedro Sánchez.

En las cuentas de 2025, la matriz de Red Eléctrica sostiene que «no es probable que el mencionado incidente [el apagón] implique la salida de recursos del Grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado provisión alguna en los estados financieros”.

Como ha venido informando OKDIARIO, Corredor elaboró un informe en el que echaba todas las culpas del apagón a las eléctricas privadas sin asumir ninguna responsabilidad, ni siquiera por no haber sido capaz de circunscribir la caída de la red a la zona donde se originaron las perturbaciones y de evitar que se extendiera a toda la península (lo que se conoce como «crear islas»).

Sin embargo, el Gobierno y el organismo europeo Entso-e sí señalan a Red Eléctrica como responsable parcial del famoso cero absoluto del 28 de abril del año pasado. Finalmente, la CNMC ha renunciado a elaborar el informe que debería haber sido definitivo para depurar responsabilidades, pero tiene intención de imponer sanciones tanto a las compañías distribuidoras como a Red Eléctrica por los incumplimientos de ese día.

Por tanto, Red Eléctrica va a recibir numerosas demandas, tanto de particulares como de empresas. Y entre ellas, las más importantes serán las de las propias compañías energéticas: Iberdrola asegura que el apagón le costó pérdidas de 177 millones y Repsol ha anunciado una demanda por 125 millones.

Por tanto, si finalmente estas demandas acaban en sentencias condenatorias para Red Eléctrica, ésta tendrá que hacer frente a este gasto sin ningún tipo de colchón al no haber provisionado nada en su balance. Por lo que le provocará enormes pérdidas cuando tenga que acometer los pagos.

Por otro lado, Beatriz Corredor percibió un sueldo de 546.000 euros el año pasado, el mismo que los cuatro ejercicios anteriores, a pesar del apagón; algo que se justifica, de nuevo, porque Red Eléctrica no asume ninguna responsabilidad.

3,2 millones para Corredor

Estos emolumentos están limitados por ser representante de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), como es habitual con todos los consejeros del holding empresarial del Estado en diferentes empresas. Ahora bien, en esos cinco años acumula 2,7 millones y percibió otros 464.000 euros en 2020, cuando sustituyó en el cargo a Jordi Sevilla. Por tanto, se ha llevado ya a casa 3,2 millones.

Más llamativo aún es que Red Eléctrica ha disparado un 165% la remuneración del consejero delegado de la empresa, Roberto García Merino, hasta 2,054 millones, de nuevo como premio a su gestión en el ejercicio del apagón.