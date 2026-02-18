La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) no hará finalmente el informe que se suponía definitivo sobre el apagón; como adelantó OKDIARIO, lo había aplazado sine die, y definitivamente ha renunciado a elaborarlo. Lo que sí hará es imponer sanciones, que repartirá entre Red Eléctrica y las grandes energéticas, según fuentes cercanas al organismo que preside Cani Fernández.

«Las sanciones de la CNMC por el apagón no van a recaer en un único culpable, que tendría que ser el operador del sistema (Red Eléctrica). Pero tampoco puede decir que fue fortuito o por causa mayor. Sancionará a varias grandes compañías por lo que hizo mal cada una, para que nadie tenga la culpa por completo. De esta forma, si todos tienen la culpa, nadie la tiene», explica una de las fuentes.

Otra fuente añade que entre las empresas sancionadas estarán casi con toda seguridad Iberdrola y Naturgy. La primera fue acusada por la propia Red Eléctrica de un fallo en el fallo del huerto fotovoltaico Núñez de Balboa en Extremadura, que inició la cadena de perturbaciones que acabaron en el apagón. En cuanto a la segunda, el operador del sistema que preside la ex ministra socialista Beatriz Corredor la señaló por no tener disponibles ese día los ciclos combinados de reserva a que se había comprometido.

La CNMC también sancionará sin duda a Red Eléctrica por el lado del transporte (la red de alta tensión), ya que no fue capaz de circunscribir el apagón del 28 de abril a la zona donde se originó la perturbación y de impedir así que se extendiera a toda la Península Ibérica. Es lo que se conoce como «islas». En otros sucesos como la DANA de Valencia sí consiguió que sólo se fuera la luz en la zona afectada, lo que demuestra que algo falló el día del apagón.

La CNMC, salpicada

Ahora bien, algunas de las fuentes sostienen que Red Eléctrica no será sancionada como operador del sistema, ya que la CNMC no podrá demostrar que incumplió sus procedimientos de operación. Como también explicó este periódico, el famoso procedimiento operativo 7.4. obliga a que la red aguante la caída de una fuente de generación (lo que se denomina N-1), por lo que la explicación oficial no achaca el apagón a un solo fallo, sino a varios: en concreto, a tres, según el relato gubernamental (N-3, por tanto).

Pero hay otra razón menos edificante: la propia CNMC saldría salpicada por no haber revisado esos procedimientos operativos desde hace décadas pese al aumento de la demanda y de la producción renovable, y pese a la saturación de la red. Esas instrucciones ya estaban obsoletas en la etapa anterior a Beatriz Corredor, de ahí que el ex director de operación de Red Eléctrica, Miguel Duvisón, aplicara entonces lo que después del apagón se ha denominado «método reforzado» y que él llamaba «salir de casa con cinturón y tirantes».

Ésa es una de las principales razones para no elaborar finalmente el informe, pese a que Cani Fernández lo prometió en el Congreso el pasado 13 de mayo, información adelantada por Cinco Días. Este informe era muy esperado por los afectados por el apagón que quieren acudir a los tribunales, ya que se suponía que señalaría al principal culpable contra el que deberían dirigirse esas demandas.