La guerra de las empresas energéticas contra Red Eléctrica y el regulador del sector, la CNMC, se ha recrudecido con el informe de la saturación de la red que debe elaborar el organismo que preside Cani Fernández. Ante este nuevo enfrentamiento, la CNMC había aplazado hasta mayo este dictamen, crucial para el acceso a la red de nuevas empresas y viviendas, pero este viernes ha dado marcha atrás y ha puesto como fecha tope el 20 de febrero.

Este informe -llamado formalmente «mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte de electricidad»- debería haberse presentado el 2 de febrero, pero Red Eléctrica (que es quien debe suministrar los datos) había pedido más tiempo por la imposibilidad de ponerse de acuerdo con las empresas del sector.

Según la resolución de la CNMC, Red Eléctrica sólo ha llegado a un acuerdo en el 26% de los nudos de interconexión entre la red de transporte (la de alta tensión de Red Eléctrica) y la de distrbución (propiedad de las eléctricas, la que lleva la electricidad al consumidor), e incluso la cifra baja al 11% en algunas zonas.

Sin embargo, este viernes a última hora, Fernández ha decidido dar marcha atrás porque considera que «no concurre una expectativa razonable de alcanzar consenso en los nudos con discrepancia, ni de disponer de la normativa técnica pendiente antes de 3 meses». De ahí quefinalmente no haya aplazamiento hasta mayo.

Nuevo enfrentamiento

¿Qué hay detrás de este nuevo enfrentamiento? Pues que las empresas eléctricas consideran que la red está completamente saturada (en septiembre hablabal de una saturación del 83,5% de la de distribución, cifra que han elevado al 88% en febrero) y que es imposible que se conecten nuevas empresas o viviendas. Mucho menos industrias tan pujantes como centros de datos, electrolizadores de hidrógeno o cargadores para coches eléctricos.

Y acusan a Red Eléctrica de tener la culpa de esta saturación por no haber invertido lo suficiente y también al Gobierno por la enorme lentitud de la administración para otorgar licencias para construir las infraestructuras necesarias.

La empresa que preside Beatriz Corredor, que sigue en el cargo a pesar del apagón, del que no asume ninguna responsabilidad, continúa en esa línea: considera que la red no está ni mucho menos tan saturada como dicen las eléctricas y que hay capacidad suficiente para que se sigan conectando empresas y hogares.

De ahí el enfrentamiento, que oficialmente obedece a las discrepancias en la definición de lo que técnicamente se denomina «valores de referencia» en esos puntos que conectan la red de transporte y la de distribución.

Las eléctricas consideran que, si no hay una definición correcta de esos valores, se corre el riesgo de que Red Eléctrica conceda permisos de acceso sin las garantías suficientes para la seguridad de suministro. Es decir, que empresas o viviendas quizá puedan conectarse a la red pero luego no van a tener electricidad en realidad.

La saturación va para largo

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció el 28 de enero (el día de la nevada en Madrid que estuvo a punto de coincidir con otro apagón, como informó OKDIARIO) que Red Eléctrica va a presentar «próximamente» su nueva planificación, que debería haber anunciado en 2024. Este retraso se suma al tiempo que luego requiere ejecutar las obras necesarias, lo que significa que la saturación de la red no se va a resolver a corto plazo.

En cuanto a la red que llega a los hogares, la de las eléctricas, tampoco se espera una ampliación a corto plazo por el rechazo de las compañías al nuevo marco de retribución establecido por la CNMC sin contar con ellas, como adelantó este medio, y que con toda seguridad acabará en los tribunales.