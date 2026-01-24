Vuelve la tensión a Red Eléctrica casi nueve meses después del gran apagón, esta vez a cuenta del llamado «método reforzado» para evitar una repetición de aquel cero absoluto. Así, la presidenta de la compañía, la ex ministra socialista Beatriz Corredor, está presionando a los técnicos para que suavicen dicho método y así meter más energías renovables en el mix, a lo que los empleados han respondido que «aquí tiene las llaves», según fuentes cercanas a la compañía.

Como ha venido informando OKDIARIO, Red Eléctrica instauró tras el apagón un «método reforzado» de operación, que es el que se utilizaba antes de que el Gobierno presionara a la compañía para introducir cada vez más renovables en el mix de generación eléctrica. Este método implica un mayor peso en dicho mix de las centrales síncronas, es decir, aquellas capaces de absorber las perturbaciones de la red y evitar apagones: hidroeléctrica, nuclear y gas (ciclo combinado).

Esta inclusión implica un mayor coste del kilowatio/hora (KWh) para el consumidor, pero, sobre todo, va contra la política de «transición verde» del Gobierno. Es decir, al meter más tecnologías seguras, entran menos renovables en la red, lo que, además de dejar en evidencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, supone un serio problema para las compañías de este sector (que ya registra exceso de capacidad que no puede absorber la red en condiciones normales).

Por eso, Beatriz Corredor -mera correa de transmisión de las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen- está presionando a los técnicos de Red Eléctrica para reducir la presencia del gas y la energía nuclear e introducir así un mayor porcentaje de renovables. No hay que olvidar que el Gobierno sigue empeñado en cerrar las centrales nucleares, a pesar del apagón.

Los técnicos se plantan

Y la plantilla del gestor de la red se ha plantado ante estas presiones, según las fuentes consultadas: «Para los técnicos, la prioridad absoluta es evitar nuevos apagones. Así que van a seguir aplicando el método reforzado, aunque probablemente sea excesivo; pero no quieren correr el más mínimo riesgo. Por eso le han dicho a Corredor que, si quiere que abandonen ese método, que gestione ella la red».

Además de este método, Red Eléctrica solicitó a la CNMC una serie de medidas adicionales para para tener mayor capacidad de respuesta en caso de una nueva crisis. Estas medidas tenían una vigencia de un mes y, tras analizar su eficacia, el regulador energético las ha ido prorrogando. Estas medidas también permiten al gestor del sistema rechazar las presiones del Gobierno para incluir más renovables en el mix.

Ahora bien, la inversión en redes para incrementar su capacidad y seguridad ha quedado paralizada por la nueva normativa de retribución aprobada por la CNMC, como también ha informado este periódico. El sector considera el nuevo sistema insuficiente y lo impugnará en los tribunales.

Como es sabido, el apagón del 28 de abril fue provocado porque el mix de generación eléctrica tenía un exceso de renovables -básicamente, solar y eólica-, lo que dejó a la red en una situación vulnerable a posibles perturbaciones, como reconoce el informe de Entso-e (la patronal europea de redes eléctricas).