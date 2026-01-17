Guerra total entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las empresas eléctricas. El sector asegura que no hay ningún tipo de diálogo con el Ejecutivo ni con el regulador, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) tras el apagón, y que no pretende invertir en redes con la nueva normativa. Mientras tanto, Pedro Sánchez insiste en su intención de cerrar las nucleares y el Ministerio de Transición Ecológica ha afeado las críticas de las compañías al Gobierno.

«No hay ningún diálogo con el Gobierno ni con la CNMC. Lo único que hemos hecho es mandar otra vez la información que ya tenían y nos han vuelto a pedir para solicitar la prórroga del cierre de las centrales nucleares. Más allá de eso, no cuentan con el sector para nada», explica un alto directivo de una de las principales eléctricas españolas.

Esa solicitud de información -que había generado ciertas expectativas en el sector- fue totalmente desmentida el jueves por el propio Pedro Sánchez en el foro Spain Investors Day, donde dijo que, mientras él siga siendo presidente, no va a frenar la estrategia de cierre de las centrales.

«Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea. Si las empresas que tienen esas centrales nucleares en propiedad consideran que quieren prorrogar su vida, ya saben lo que tienen que hacer: proponer y garantizar la seguridad energética, la seguridad de los territorios en los que operan y, por supuesto, que ni la Administración General del Estado ni los ciudadanos con sus impuestos van a tener que pagar, vía bonificaciones, la prolongación de la vida de esas centrales nucleares», aseguró

Además, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, aseguró este miércoles en el mismo foro que «tenemos un diálogo permanente, estamos en continuas conversaciones con el sector privado, como prueba que hicimos 22 consultas públicas el año pasado. Estamos muy cerca de las empresas cuando hacemos la regulación».

Sin embargo, a renglón seguido lanzó un aviso a navegantes al sector, que evidencia que ese clima de diálogo del Gobierno con las eléctricas no es tan cordial: «Las críticas son bienvenidas, aunque no sean constructivas. Pero si pintamos un escenario terrible, del fin del mundo, existe una posibilidad de que se haga realidad. Mejor que pintar estos escenarios sería decir que voy a hacer lo posible por evitarlo».

Inversión en la red

Por otro lado, Groizard aseguró que «la red eléctrica existente es suficiente para localizar los nuevos proyectos industriales», algo a lo que el citado directivo responde irónicamente que «ya se demostró con el apagón que la red tiene capacidad de sobra».

La necesidad de invertir para reforzar las redes y evitar nuevos apagones ha sido el centro del debate en el sector en los últimos meses. Como ha venido informando OKDIARIO, esta guerra tiene como motivo las nuevas circulares de la CNMC que fijan la retribución de la inversión en redes: Fernández se negó a mejorarla como pedían las eléctricas porque encarecería aún más el recibo de la luz, mientras el Gobierno apoyaba al sector para reforzar la red y evitar así más apagones.

Finalmente, Fernández se salió con la suya y la CNMC aprobó su esquema retributivo sin siquiera dar audiencia al sector, que utilizará este argumento para recurrir la norma ante los tribunales, como adelantó este medio.

El descontento del sector se basa no sólo en la tasa de retribución de las nuevas inversiones, del 6,58%, sino en que el nuevo sistema implica que las empresas corren un riesgo al acometer estas inversiones porque asocia retribución a aumento de demanda, algo que criticó el Consejo de Estado.

«No vamos a hacer ninguna inversión con el nuevo modelo retributivo, no podemos correr ese riesgo», asegura el citado directivo. «Sólo haremos las inversiones que tenemos ya comprometidas».

En esta línea se ha manifestado también Francisco Reynés, presidente de Naturgy: «La inversión que no se retribuye no se hace». Iberdrola ha demostrado también que, si en España no se paga suficiente por la inversión, no tiene inconveniente en llevársela a Reino Unido.