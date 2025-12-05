Las grandes eléctricas españolas están desviando su inversión a otros países ante la falta de incentivos para hacerlo en España, a pesar de la necesidad de mejorar la red que evidenció el apagón de abril. Así, Iberdrola anunció ayer que invertirá 14.000 millones en Reino Unido mientras que aquí la CNMC ha planteado una retribución que el sector considera totalmente insuficiente.

«La nueva regulación española no incentiva las nuevas inversiones, y las empresas podemos invertir en cualquier otro país. La retribución tiene que cubrir el coste de capital y el coste operativo, y tenemos la obligación de buscar el mayor retorno para nuestros accionistas. Si no podemos lograr ese retorno aquí pero sí fuera, nos iremos fuera», explica un alto ejecutivo de una gran eléctrica.

Es decir, el movimiento de Iberdrola puede ser sólo el primero de una deslocalización de inversión en redes por parte de las compañías eléctricas españolas, ya que el sector considera totalmente insuficiente el nuevo modelo retributivo que piensa aprobar la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) antes de fin de año.

Como ha venido informando OKDIARIO, el organismo que preside Cani Fernández ha propuesto elevar la tasa de retribución financiera (TRF) a las eléctricas del 5,57% actual hasta el 6,58%. Pero el sector siempre ha exigido una tasa superior al 7%.

Además, el esquema que propone el regulador implica que esta inversión tenga riesgo: si las distribuidoras no consiguen suficientes clientes, cobrarán menos. Lógicamente, el sector pretende que este riesgo se retribuya; hasta ahora, la remuneración estaba asegurada en cualquier caso. Por ello, las empresas solicitan que se modifique toda la metodología de cálculo de la remuneración, no sólo la TRF.

El sector he encontrado un aliado inesperado en el propio Gobierno, ya que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, es partidaria de elevar esta retribución para incentivar esa necesaria modernización de la red eléctrica. Ahora bien, este mayor coste recaería en el recibo de la luz de los consumidores, razón por la que la CNMC no quiere ir más lejos.

Destitución del número 2 de energía

Por eso, la CNMC no tiene intención de cambiar las circulares que fijan la retribución de la inversión en redes eléctricas que ha diseñado, según fuentes conocedoras de la situación. De hecho, Fernández ha destituido al hombre de Aagesen, el subdirector general de regulación de energía, porque era partidario de elevar la retribución a la inversión en redes eléctricas.

El destituido es Ismael Bahíllo, hasta ahora subdirector de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de la CNMC. Según las fuentes consultadas, se trata de un directivo progubernamental, que apoyaba la postura de Aagesen de modificar las citadas circulares para mejorar la retribución, en línea con las demandas de las eléctricas.

Bahíllo ya había sido arrinconado en el organismo y finalmente ha terminado por salir. «Esto con Teresa Ribera no habría pasado», apostillan las fuentes citadas. «Pero ahora, entre la debilidad parlamentaria de Sánchez y la pésima imagen de Aagesen por el apagón, Cani Fernández se ha atrevido a enfrentarse a Moncloa», según las fuentes.