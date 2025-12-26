UGL ha sido seleccionado por Neoen Australia y Tesla Energy para llevar a cabo el proyecto de baterías Goyder de Neoen Australia en Australia del Sur: un sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS) a gran escala de vanguardia con una capacidad de 226 MW / 866 MWh.

En concreto, UGL preparará el lugar y entregará infraestructuras críticas de alta tensión, incluyendo una subestación de 275kV, instalaciones de control y sala de conmutación, terrapléns y cimientos, además de proporcionar soporte para pruebas y puesta en marcha.

Desde el Grupo ACS se destaca que este será su duodécimo proyecto de instalación de baterías, a la vez que el octavo BESS para Neoen con Tesla (695 MW / 2.991 MWh), con una capacidad BESS actualmente en construcción para Neoen Australia en Muchea, Western Downs y Goyder.

Desde ACS y su filial UGL también se destaca que «nos enorgullece desempeñar un papel fundamental en acelerar la transformación de la energía limpia en Australia mediante la instalación de activos de energía renovable y mejoras en la red de transmisión».

UGL preparará el sitio e instalará 312 unidades

UGL preparará el sitio e instalará 312 unidades Tesla Megapack 2XL, junto con la infraestructura de alta tensión, las instalaciones de control y sala de conmutación, el movimiento de tierras y las cimentaciones. UGL también brindará soporte para las pruebas y la puesta en marcha para garantizar una integración fluida con la red.

La adjudicación se basa en la exitosa entrega de la Etapa 1 por parte de UGL y la reciente finalización anticipada de la Etapa 2 (270 MW / 540 MWh) en noviembre de 2025. En conjunto, las Etapas 1 y 2 proporcionan 540 MW / 1080 MWh de capacidad de almacenamiento.

Una vez que la Etapa 3 entre en funcionamiento (prevista para el verano australiano de 2027/28), la Batería de Western Downs ofrecerá un total combinado de 845 MW / 2,3 GWh, lo que fortalecerá la estabilidad de la red y apoyará la transición energética limpia de Australia.