La Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, ha hablado sobre la situación del sector en nuestro país en la presentación del estudio La industria española de Defensa: 10 claves para aprovechar una oportunidad histórica elaborado por EY Insights. Y una de sus principales reivindicaciones ha sido defender la retención de talento en la industria de Defensa de nuestro país. «Tenemos que impulsar esa atracción y retención de talento, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, cuya incorporación es clave para asegurar el futuro del sector», ha señalado Valcarce. No obstante, con respecto a esta situación, la compañía Santa Bárbara Sistemas está teniendo grandes problemas para mantener el talento, ya que sus trabajadores han denunciado «bajos sueldos» y la falta de capacidad de la compañía para «retener el talento».

Así, los trabajadores de Santa Bárbara consideran que al no ofrecer «condiciones dignas» a sus trabajadores, esta situación va a causar una fuga de talento a otras empresas del sector de defensa que ofrezcan mejores ofertas laborales, ya que se trata de un sector en auge.

«Uno de los mayores retos del sector es la captación de talento, pero sobre todo el reto que supone incorporar la ingeniería más disruptiva y la ingeniería más innovadora al sector de defensa, porque tenemos que apostar por tecnologías del futuro», ha asegurado Valcarce.

Por otro lado, la Secretaria de Estado de Defensa ha denunciado que España tiene que estar preparada con sus campeones nacionales, como Indra, para enfrentarse a los grandes conglomerados con talento. «La industria española puede y debe competir con éxito en este entorno porque tiene talento, capacidades tecnológicas y experiencia internacional. El reto ahora es que tenemos que ganar en dimensión, en integración y en liderazgo», ha expuesto Valcarce.

Trabajadores de Santa Bárbara critican sus «pésimas mejoras laborales»

Los empleados de Santa Bárbara Sistemas (SBS) se encuentran en pie de guerra contra la dirección de la compañía por las «pésimas mejoras laborales» que se les ofrece en el preacuerdo del próximo convenio colectivo. Hay que recordar que Santa Bárbara Sistemas es la filial española de la compañía americana General Dynamics, que en Europa trabaja a través de la filial GDELS. Por tanto, esta situación de sueldos bajos para los empleados de Santa Bárbara choca de lleno con los salarios que manejan los altos cargos de GDELS, que reparten 5 millones de euros entre los 31 trabajadores con los que cuenta.

Como ya contó OKDIARIO, los números de GDELS muestran que en 2024 obtuvo un beneficio de 32.125.461 euros, una cifra que quedaba casi totalmente neutralizada mediante gastos internos. La empresa declara 26.289.195 euros en gastos de explotación, a los que hay que sumar 5.686.382 euros en sueldos, una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que la plantilla está formada únicamente por 31 empleados.

Esto último es algo que, mientras se negocia el convenio colectivo en Santa Bárbara, tiene enfadada a parte de la plantilla, que ya de por sí considera que, dada la ingente cantidad de dinero que se está repartiendo desde Europa y en España a través de los Programas Especiales de Modernización, deberían obtener mejores condiciones.

De igual forma, 286 trabajadores han firmado un documento en el que critican la imagen que da la compañía de cara al público, en la que «elogia la alta cualificación y el gran trabajo de su plantilla», destacando que tienen «salarios envidiables», mientras que, por otro lado, la empresa pone estas «condiciones laborales y salariales» sobre la mesa de negociación.