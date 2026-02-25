Giro en el tiempo en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma los cambios

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que este miércoles 25 de febrero se producirá un ligero descenso de las temperaturas máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado sobre probables brumas y bancos de niebla por la mañana y al final del día en zonas del litoral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana sigue en ‘modo primavera’, pero las temperaturas bajan algunos grados en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Después de llegar a los 26 ºC en los puntos más cálidos durante el martes 24 de febrero, este miércoles los termómetros bajarán hasta los 23 ºC, que será la máxima en localidades como Orihuela y Alcoy.

«Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso», ha confirmado la AEMET sobre el cambio de tiempo. Alicante volverá a ser la zona más cálida de la Comunidad Valenciana con máximas de 23 ºC en las localidades mencionadas. En la capital de la Costa Blanca las máximas serán de 20 ºC y las mínimas de 11 ºC. La mínima de la zona será en Elche, donde se llegará a los 8 ºC en las horas más frías de la noche.

Más bajarán las temperaturas en Valencia, donde los termómetros no pasarán de los 22 ºC en Onteniente, donde el martes se llegó a los 26 ºC. En la capital de la Comunidad Valenciana las máximas serán de 19 ºC y las mínimas de 9 ºC. En Castellón capital las temperaturas serán similares, mientras que en el interior de la provincia los termómetros bajarán a los 6 ºC en Requena.

La AEMET y el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 25 de febrero:

Cielo con intervalos de nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana y al final del día en zonas del litoral. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a flojo de componente este.