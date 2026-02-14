La AEMET eleva a roja la alerta en la Comunidad Valenciana: la zona más afectada por vientos huracanados hoy

La zona más afectada por vientos huracanados hoy será la Comunidad Valenciana, la AEMET eleva a roja una alerta que pone los pelos de punta. Los vientos han causado estragos en esta parte del país, Cataluña se ha visto afectada por una serie de fenómenos que pueden ser claves. Con la mirada puesta a esta situación que se repite durante estos días. Es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Es hora de conocer la zona más afectada por un fenómeno que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. La previsión del tiempo de la AEMET parece que no trae buenas noticias.

Se eleva la alerta roja de la AEMET en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es la zona que se ha puesto en el punto de mira de la AEMET.

La última de las grandes borrascas se convierte en una de las más destacadas del mes de febrero.

Tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar generando algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

La Comunidad Valenciana recibe la alerta roja.

Hoy esta será la zona más afectada por los vientos huracanados

Los vientos huracanados serán una realidad en estos días. La última de las borrascas de este tren que empezó a finales de diciembre parece que nos deja una serie de fenómenos meteorológicos.

Tal y como nos explican desde la previsión del tiempo de la AEMET: «Intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento del noroeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, huracanadas en zonas de Castellón». La alerta roja estará activada en esta parte del territorio: «Rachas muy fuertes de viento del noroeste, huracanadas en zonas de Castellón».

Para el resto de España la situación no es mucho mejor: «Este día se prevé que se inicie un cambio en la situación sinóptica con el reforzamiento del anticiclón de las Azores y la progresiva entrada de altas presiones por el oeste que junto a la borrasca Oriana, situada en el Mediterráneo, provocará vientos fuertes o muy fuertes en el área mediterránea. Se espera cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y en el Cantábrico oriental donde además pueden ser localmente fuertes dando lugar a acumulados significativos. En el resto y Baleares cielos nubosos con precipitaciones, excepto en el suroeste donde no se esperan, que tenderán a remitir a lo largo del día quedando los cielos poco nubosos o despejados. Nevará con acumulados significativos en las montañas del norte, sin descartar zonas aledañas, y en el alto Ebro en cotas por encima de 600/900 metros e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la Península, más persistentes en el extremo norte. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto del país, más acusado en el Alto Ebro. Mínimas en descenso generalizado y se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en el este de la meseta y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión: «Precipitaciones persistentes y con probabilidad de que sean localmente fuertes en el Cantábrico oriental. Rachas muy fuertes en la mitad oriental, en montañas de la occidental, Canarias y Baleares, con probables rachas huracanadas en Castellón, entre 130-140 Km/h, sin descartarlas en zonas próximas, en Pirineos y en el Ampurdán. Nevadas con acumulados significativos las montañas de la mitad norte y del sudeste, alto Ebro y noreste de la meseta norte».