Nuboso o cubierto en toda la provincia, con precipitaciones moderadas y chubascos que podrían traer tormenta, especialmente por la mañana. Las temperaturas descenderán y el viento del noroeste será fuerte en los litorales, amainando por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados, la sensación térmica podría descender hasta los 5, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. La humedad, que alcanzará niveles elevados, aportará una sensación de pesadez en el aire, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h.

A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, aunque por la tarde podría haber un leve respiro con algunas claridades. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que la probabilidad de chubascos se mantendrá alta. La salida del sol a las 08:11 nos brindará unas pocas horas de luz antes de que se esconda tras el horizonte a las 18:40, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, tiene su propio encanto en la vibrante ciudad.

Nubes grises y lluvia intensa en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la lluvia se hace presente desde temprano, acompañada de un viento que sopla con fuerza, creando una sensación de agitación en el aire.

A medida que avanza la jornada, la lluvia se intensificará, especialmente en la tarde-noche, con una probabilidad del 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 4 grados, sumado a una humedad que alcanzará el 90%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento alcanzará ráfagas de hasta 85 km/h.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y aunque la temperatura mínima se sitúa en 9°C, la sensación térmica puede descender hasta 4°C, lo que hará que la mañana se sienta más fría de lo habitual. A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 90 km/h, lo que podría generar incomodidad.

Por la tarde y noche, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y la temperatura máxima apenas alcanzará los 11°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 11°C. Con la salida del sol a las 08:12 y su puesta a las 18:41, Guecho disfrutará de unas 10 horas de luz, pero será un día fresco y muy húmedo, ideal para quedarse en casa y disfrutar de un buen libro o una película.

Santurce: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo en Santurce se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga similar, con una ligera brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la tarde y noche, aunque no se anticipan condiciones severas.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles o simplemente relajarse en casa con un buen libro. La atmósfera tranquila invita a realizar actividades cotidianas sin prisa, aprovechando el tiempo para conectar con lo que más te gusta.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta marcada por un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas rondarán entre los 7 y 9 grados. La sensación térmica será fresca, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, el tiempo no mejorará, ya que la lluvia persistirá en la tarde y noche, con rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa y evitar salir sin un paraguas.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET