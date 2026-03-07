Mayor Oreja: «Lo único que puede hacer la democracia española es buscar una alternativa de Gobierno»

Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior y una de las figuras políticas que vivió en primera línea la lucha contra ETA, reflexiona en su nuevo libro sobre cómo se construye la memoria de un país después del terror y qué ocurre cuando el relato sustituye a la verdad.

En la entrevista repasamos el País Vasco en el que germinó ETA, los años de violencia que marcaron a España, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 11-M, el acuerdo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con ETA y el clima político actual.

Afirma sin ambages: «La mentira ha sustituido al crimen», denunciando una sociedad donde, sostiene que las falsedades han reemplazado la violencia, sin resolver los problemas de fondo.

También hablamos de política; de lo que supone ser político, y sostiene que «la política exige doblez; si vas de frente, no te escuchan», evidenciando una política atrapada en la simulación.