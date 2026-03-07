Antelo admite a OKDIARIO que eligió la empresa de su amigo para alquilar una furgoneta: «Era la única en Murcia»

El ex presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha reconocido a OKDIARIO que eligió la empresa de su amigo Joaquín Vicente Fernández para contratar la furgoneta de alquiler para el Grupo Parlamentario. «Era la única empresa en Murcia», ha argumentado en conversaciones con este periódico, tras la exclusiva publicada por este diario.

El ex líder de Vox en la región trataba de excusarse por la elección de la compañía Orvipal de Fernández, por un alquiler de 1.995 euros, pese a que en el mercado un vehículo similar está sobre los 600 euros de media mensual, es decir, 3 veces más.

Dicho vehículo rentado ha supuesto a las cuentas del partido 56.000 euros desde el comienzo de la legislatura (en diciembre de 2023), pudiendo haberse reducido el presupuesto a 16.200 euros de optar por compañías más competitivas.

La empresa no alquila furgonetas

La explicación de Antelo esgrimiendo que la de su conocido era la única que ofrecía el servicio adaptado a las necesidades de Vox es curiosa, teniendo en cuenta que la empresa de su amigo no oferta furgonetas en alquiler al estar especializada en porta vehículos, como indica en su web.

Fernández fue ex gerente de Vox en Murcia y hombre muy cercano a Antelo, a quien había intentado previamente meter en la Consejería de Fomento del Gobierno de Fernando López Miras.

Una rápida búsqueda en internet evidencia que existen numerosas empresas dedicadas expresamente al alquiler económico de vehículos y furgonetas en la región de Murcia. Al ser repreguntado por esta evidencia, Antelo ha puesto como pretexto que la entrega de la furgoneta por el resto de compañías se «demoraba más de un año».

Además, el murciano ha confesado que en numerosas ocasiones su mujer y otras personas de su entorno, al margen del partido se subieron a ella, justificándose que no era el único: «Se subía todo el mundo».

Antelo a OKDIARIO: «No firmé el contrato»

Respecto a su responsabilidad como firmante del contrato, Antelo lo ha negado. «Yo no firmé», ha sostenido, justificando que en la fecha en la que se formaliza el contrato (1 de diciembre de 2023), era vicepresidente del Gobierno de Murcia y no portavoz del grupo parlamentario, a quien Antelo atribuye dicha responsabilidad, apuntando con ello a Rubén Martínez, quien le ha sustituido en sus funciones en el Parlamento.

«Son cosas independientes que las tiene que autorizar el portavoz, no el Comité Ejecutivo», ha insistido. Pese a todo, Antelo no ha desmentido la información publicada por OKDIARIO que, siendo todavía presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, se ordenaron tres transferencias en concepto de alquiler de dicha furgoneta a la empresa de su amigo, por un importe total de 6.000 euros. Sólo unas semanas antes de que la dirección nacional de Vox perdiera la confianza en él.

OKDIARIO ha tenido acceso a los extractos bancarios de Vox que prueban que se realizaron dichas transferencias los días 4, 11 y 27 de febrero en favor de Orvipal.

Desde Vox sospechan que esta situación evidenciaría que, desde hace semanas, Antelo estaría preparando su salida del partido al ser conocedor de que la dirección general de Vox iba a tomar medidas por supuestas irregularidades, como beneficiar desde su posición de presidente del CEP a amigos y personas cercanas, siendo el alquiler de la furgoneta uno de los ejemplos más.