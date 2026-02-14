Cielo nuboso en buena parte de la provincia, con precipitaciones débiles en el sistema Ibérico y posibles lluvias dispersas en la mitad oeste. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que el viento del noroeste soplará con fuerza. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos con viento fuerte

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana. Con una brisa que sopla del norte a una velocidad notable, el ambiente se sentirá algo pesado y las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 12 grados, aunque la sensación térmica podría ser más fresca, alcanzando solo los 3 grados en su punto más bajo.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la nubosidad matutina. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, dejando espacio para disfrutar de un ambiente más despejado. Con la puesta del sol a las 18:35, los zaragozanos podrán aprovechar unas horas de luz antes de que la noche se instale, aunque el viento seguirá haciendo de las suyas con rachas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Calatayud: nubes grises y lluvia persistente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 7 grados y la lluvia se hace presente con una probabilidad del 100%. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, mientras el cielo se mantendrá cubierto.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas llegarán a los 11 grados y una sensación térmica que podría descender hasta 1 grado. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere un final de jornada húmedo y fresco. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente sereno

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, el viento será moderado, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente sereno que invita a realizar actividades cotidianas. La sensación térmica se mantendrá fresca, pero agradable, perfecta para salir y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET