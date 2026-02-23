La AEMET mantiene a la Comunidad Valenciana en ‘modo primavera’: suben las temperaturas

La AEMET mantiene a la Comunidad Valenciana en ‘modo primavera’. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y las máximas sin cambios en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. También predice que los termómetros en algunos puntos del Mediterráneo llegarán hasta los 24 ºC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Después de varias semanas con el viento y las alertas como protagonistas, por fin la primavera llega a la Comunidad Valenciana. En el pasado fin de semana han reinado las buenas temperaturas y la AEMET ha confirmado que las mínimas seguirán en ascenso este lunes 23 de febrero. «Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios», ha informado la AEMET a través de sus canales oficiales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha desvelado que el punto más caliente de la Comunidad Valenciana en este lunes 23 de febrero será Orihuela, donde se llegará a los 24 ºC en las primeras horas de la tarde. En Alcoy se llegará a los 23 ºC, en Elche se tocarán los 22 ºC y en Alicante capital las máximas serán de 19 ºC y las mínimas de 10 ºC.

En Valencia también se vivirá otro día primaveral, aunque la AEMET sí que ha confirmado «probables brumas y bancos de niebla en zonas del litoral norte al final del día». En la capital de la Comunidad Valenciana se registrarán máximas de 22 ºC y mínimas de 8 ºC. En Onteniente se alcanzarán durante el día los 23 ºC. Las temperaturas más bajas de la Comunidad Valenciana estarán en Castellón, donde se registrarán mínimas de 5 ºC en el interior de la provincia. En la capital, la máxima será de 20 ºC y las mínimas de 7 ºC.

Suben las temperaturas mínimas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 23 de febrero:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla en zonas de la mitad norte del litoral al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo variable, con brisas en el litoral en las horas centrales.