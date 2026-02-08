Madrid y la Comunidad Valenciana triunfan en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas

La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana se han proclamado campeonas de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) organizados por la RFEF, en las categorías sub-16 y sub-14. En la fase final de la Primera División de ambas categorías, celebrada en Zaragoza este fin de semana, ambas regiones han sido las campeonas. También se han celebrado en Galicia las fases finales de Segunda División, quedando establecidos también los ascensos y descensos de cara a la próxima edición.

En estos CESA se han dado cita las futuras estrellas de nuestro fútbol. Unos campeonatos que en su día vieron a jugadores consagrados a día de hoy, como Lamine Yamal. Un torneo que representa al máximo el fútbol formativo de nuestro país, donde el crecimiento deportivo de los jugadores y la convivencia entre las distintas selecciones son los grandes pilares.

En Zaragoza ha tenido lugar la fase final de la Primera División. En la categoría sub-16, la selección vencedora ha sido la de la Comunidad de Madrid, ante la anfitriona Aragón. La selección capitalina goleó por 0-3, coronándose como el equipo sólido que había mostrado ser. En la categoría inferior, en la sub-14, la vencedora fue la Comunidad Valenciana. Se impusieron en la final por 2-0 a Cataluña, con goles del capitán Iker Vicen y de Liam Videla.

Eusebio Sacristán vuelve a los banquillos en los CESA

En Galicia, por su parte, se celebraban las finales de Segunda División, para decidir los ascensos de categoría. Y aquí llegaba una de las grandes noticias. Fuera de los terrenos de juego, destacaba el regreso de Eusebio Sacristán a los banquillos, tras los problemas de salud que atravesó a consecuencia de una caída en 2020.

El que fuera técnico de Celta, Real Sociedad y Girona ha superado uno de los momentos más duro de su vida y, ahora, vuelve a disfrutar de los banquillos, como seleccionador UEFA de la selección Castilla y León. «Tengo mucha alegría y disfruto mucho», ha señalado en unas declaraciones ofrecidas por la RFEF.