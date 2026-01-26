Louzán se anticipa a la FIFA y Marruecos: «España acogerá la final del Mundial 2030»

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció este lunes que España «liderará el Mundial» de 2030, que organiza junto con Portugal y Marruecos y que nuestro país acogerá «la final» del evento, pese a que la FIFA todavía no haya dado una confirmación oficial al respecto ni tampoco de las sedes.

«España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final», informó el presidente del organismo federativo, que asistió este lunes a la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

El mandatario, además, aseguró que la final de la Copa del Rey será «cien por cien seguro» el fin de semana «del 18-19 de abril», aunque falta saber qué día exacto, porque el Real Betis «está jugando» en La Cartuja y «hay que adaptar» el calendario.

En ese sentido, el dirigente gallego relató que el cambio es por «una cuestión de seguridad», para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan trabajar de la mejor manera posible. «Y para la propia ciudad de Sevilla creo que es bueno que no concentremos la final de la Copa con otro evento más, la Feria. Es bueno para todos trabajar coordinadamente, y esto lo podemos hacer gracias a que existe una coordinación muy buena con la Liga, que nos hemos sentado, buscando lo mejor», afirmó.

Y para ese cambio se ha de tener en cuenta el calendario del Real Betis, que esta temporada juega como local en el estadio de La Cartuja por las obras en su estadio, el Benito Villamarín. «Lo he explicado, como sabéis hay un equipo que está jugando allí, que es el Real Betis, y juega competición europea, Copa del Rey y LaLiga. Hay que adaptar un poco todo», comentó.

«Todo está más o menos trabajado y estamos coordinados también, sin duda, con la entidad que ha apostado por la Copa del Rey, que es la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Esperemos que salga bien», indicó.

Este cambio de fechas afectaría también a la jornada liguera, aunque a Louzán no le preocupa por el «trabajo coordinado entre la Liga y la RFEF». «Habrá un desplazamiento en la jornada, sí. Pero vamos estamos ya desde hace unos días trabajando y todo va a ir por el camino que corresponde», explicó.