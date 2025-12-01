Marruecos insiste a la FIFA para tener la final del Mundial 2030: «Hemos mejorado en nuestro país»

Marruecos está convencida de que tiene mejor opción para albergar la final del Mundial 2030. A pesar de que España es la gran favorita para ser el país elegido con el Santiago Bernabéu en el foco, la federación de fútbol marroquí insiste en que sus infraestructuras están mejor preparadas para esta clase de eventos multitudinarios. Un discurso que viene de la mano de una inversión multimillonaria para que la FIFA termina decantándose por su proyecto para la Copa del Mundo.

Su principal atractivo es presentar el estadio de Casablanca con capacidad para 115.000 espectadores. Dimensiones nunca antes vistas y que verán la luz a partir de 2028 para dar un último empujón a su candidatura. Una renovación necesaria como sede del que sacó pecho la federación: «Hemos mejorado en nuestro país las infraestructuras, el control económico de los clubes y unas instalaciones que mejoran el fútbol marroquí», expresó Omar Khyari, vicepresidente de FRMF en referencia a la nueva estrategia para que Marruecos sea el epicentro del Mundial por delante de España y Portugal.

Un Copa del Mundo que llega reforzada por una de las mejores épocas del conjunto nacional, que alcanzó las semifinales en Qatar 2022 y se clasificó directamente para Estados Unidos 2026: «Estamos en un gran momento, pero nuestra ambición es seguir mejorando», añadió.

Durante los próximos años, Marruecos seguirá trabajando en la remodelación y construcción de estadios en Tánger, Rabat y demás puntos estratégicos para formar una red práctica para desplazamientos y la máxima comodidad para selecciones y aficionados. Pero Khyari hizo especial hincapié en Casablanca como la joya de la corona: «Es un estadio grande, la mejor opción para albergar la final. No sé si va a albergar la final, pero espero como marroquí lo deseo», explicó en una entrevista en ‘El Larguero’ de La Cadena Ser.

Marruecos quiere que África tenga la segunda final de su historia

Más allá de una tecnología óptima, Marruecos se ciñe a la historia para que la Copa del Mundo tenga de nuevo una final en África. La primera y última vez fue en Sudáfrica hace 15 años. Es por ello que Omar quiere que el continente sea el centro del mundo por segunda vez en la historia del fútbol.

«Los Juegos Olímpicos de 2016 fueron a Sudamérica y el alegato de Brasil fue porque nunca los habían tenido. Tenemos muy buenas relaciones diplomáticas y esperamos que sigan siendo así. Estamos felices con nuestros vecinos», explicó en referencia a su relación con España.