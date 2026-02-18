La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta por viento: la AEMET manda un mensaje

Nueva alerta por viento en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por viento para este jueves 18 de febrero en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET también ha confirmado una bajada de temperaturas en la zona del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento en la Comunidad Valenciana.

El viento sigue siendo protagonista en la Comunidad Valenciana y, después de un fin de semana marcado por los avisos rojos de la AEMET, para este miércoles 18 de febrero la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar un aviso amarillo por «probables rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia al final del día». Las zonas más afectadas serán el interior de Alicante y todo el interior de la provincia de Valencia, donde se esperan a partir de las 20.00 horas rachas máximas de 80 km/h.

En el litoral norte de Valencia y el litoral sur de Castellón se han activado avisos costeros entre las 15.00 horas y las 21.00 horas por «viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h» de fuerza 7.

La AEMET también ha avisado de un descenso de las temperaturas mínimas y también un descenso de las máximas en la mitad norte de Valencia y el litoral sur de Alicante. La temperatura más cálida de la zona se registrará en Orihuela, donde se llegará a los 25 ºC en las primeras horas de la tarde. En la provincia de Alicante se llegará a los 23 ºC en Elche y 21 ºC en la capital. Las mínimas serán de 9 ºC en la zona del interior, en Alcoy.

En Valencia las máximas serán de 23 ºC en Gandía y los termómetros llegarán hasta los 22 ºC en la capital de la Comunidad Valenciana. En el interior bajarán hasta los 6 ºC en Requena durante las horas más frías de la noche. La temperatura más fría en el Mediterráneo se registrará en el interior de Castellón, donde se bajará a los 4 ºC en el interior de Morella. En la capital se registrarán máximas de 23 ºC y mínimas de 9 ºC.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

«Probables rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia al final del día», dice la AEMET sobre los fenómenos significativos. La predicción del tiempo para este miércoles 18 de febrero en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en la mitad norte de Valencia y el litoral sur de Alicante y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del oeste, aumentando a moderado por la tarde, con probables rachas muy fuertes en el interior de Valencia al final del día.