La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

Los efectos de la borrasca Leonardo se seguirán haciendo notar en la Comunidad Valenciana este jueves 5 de enero. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por «fuertes rachas de viento» que afectarán a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Se esperan rachas de 80 km/h de viento durante una jornada en la que también habrá lluvias y una subida de las temperaturas hasta los 23 ºC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la borrasca Leonardo en la Comunidad Valenciana.

La borrasca Leonardo está provocando un gran temporal de lluvias y viento en España y también afectará a la Comunidad Valenciana este jueves 5 de febrero. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento para toda la provincia de Valencia, interior y litoral norte de la provincia de Alicante y el sur de Castellón. El aviso ha sido activado entre las 10.00 horas y las 17.59 horas en estas zonas donde se esperan rachas máximas de 80 km/h.

Para este miércoles 5 de febrero se han activado dos avisos por fenómenos costeros entre las 10.00 horas y las 23.59 horas en el litoral sur de la provincia de Alicante y entre las 12.00 horas y las 19.59 horas en el litoral norte de Alicante, donde se espera «oleaje de 3 metros del suroeste».

La Agencia Estatal de Meteorología también avisa por «precipitaciones en el interior y tercio norte, en general débiles, que pueden ser puntualmente moderadas». También confirma el descenso de la cota de nieve desde los 2.000 metros a los 1.800-1.600 metros a última hora del día.

Dentro de los fenómenos previstos para este jueves 5 de febrero están las «temperaturas en ascenso, localmente notable». En la provincia de Alicante se llegarán a máximas de 24 ºC en Elche u Orihuela y a los 23 ºC en la capital de la provincia, donde las mínimas serán de 12 ºC durante las horas más frías de la noche. En Valencia y Gandía también se llegará a los 23 ºC. En Castellón, la máxima será de 22 ºC y la mínima de la Comunidad Valenciana estará en 5 ºC en el interior, en la localidad de Morella.

Alerta por la borrasca Leonardo en la Comunidad Valenciana

Muy nuboso, tendiendo a intervalos nubosos al final del día con precipitaciones en el interior y tercio norte, en general débiles, que pueden ser puntualmente moderadas. Cota de nieve en el interior descendiendo de más de 2000 m a 1600-1800 m al final del día. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Viento moderado de componente oeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en horas centrales.