La Comunidad Valenciana inicia febrero en alerta amarilla: la AEMET confirma las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por viento. La AEMET ha confirmado una serie de fenómenos previstos que afectarán a la provincia de Alicante y Valencia durante este lunes 2 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología también informa de precipitaciones dispersas en el interior que se pueden ir hacia el litoral durante esta jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana.

«Probables rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el interior de Valencia la segunda mitad del día», así ha informado la AEMET sobre la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana para este lunes 2 de febrero. El fuerte viento también afectará a la provincia de Alicante durante toda la jornada.

La AEMET ha avisado de «rachas máximas de 70 km/h con viento del oeste» en el litoral norte y el interior sur de la provincia de Valencia entre las 18.00 horas y las 23.59 horas de este lunes 2 de febrero. A partir de las 12.00 horas también se esperan fenómenos costeros en todo el litoral de Alicante con viento de suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

La AEMET también ha informado de posibles precipitaciones en el interior de la Comunidad Valenciana, que se pueden ir a la costa en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Con respecto a las temperaturas, las máximas en la zona estarán en Denia u Orihuela, donde se llegarán a los 20 ºC, y las mínimas en Morella, donde los termómetros caerán a los 3 ºC durante la noche.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET para la Comunidad Valenciana este lunes 2 de febrero:

Cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso o despejado al final del día. Probables precipitaciones en el interior y de forma más dispersa en zonas del litoral, remitiendo a últimas horas. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior norte, en descenso en el sur de Alicante y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero descenso o sin cambios en Castellón y en ligero ascenso el resto. Viento flojo variable, aumentando a oeste moderado por la tarde, con probables rachas muy fuertes en el interior de Valencia.