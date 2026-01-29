La AEMET mantiene en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana sigue en peligro por el viento. La AEMET mantiene la alerta amarilla en Alicante, Valencia y Castellón por rachas máximas durante el día de 80 km/h. La Agencia Estatal de Meteorología también avisa de lluvias durante la primera mitad del día y también de la subida de temperaturas, que podrían llegar hasta los 22 ºC en la capital de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

Este jueves 29 de enero también será un día de alerta amarilla en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha avisado de «rachas muy fuertes de viento del oeste desde la mañana en el interior, que probablemente alcanzarán zonas del litoral al final del día» durante toda la jornada en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón entre las 06.00 horas y las 23.59 horas.

La alerta amarilla ha sido decretada en el interior de Alicante, todo el interior de la provincia de Valencia y Castellón, además del litoral sur de Valencia. Aquí se esperan «rachas máximas de 80 km/h con viento de componente oeste». También hay un aviso activado en la zona costera del litoral sur de Alicante y litoral norte de Valencia, donde se espera un oleaje de tres metros hasta las 19.59 horas.

La AEMET también confirma precipitaciones durante «la primera mitad del día en el interior norte» y «serán probables en otros puntos de forma débil y dispersa». Por lo que respecta a las temperaturas, también se espera un subidón, especialmente en la provincia de Valencia, donde se llegará a los 22 ºC en la capital y Gandía. Las mínimas serán de 6 ºC en Requena. En Castellón será la máxima de 16 ºC con mínimas de 4 ºC en el interior.

En Alicante se llegarán hasta los 25 ºC en zonas como Orihuela, en Elche se llegará a los 24 ºC y en Alicante los termómetros llegarán a los 23 ºC durante las primeras horas de la tarde. Las mínimas serán de 10 ºC en Alcoy.

Cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos la segunda mitad del día. Se esperan precipitaciones la primera mitad del día en el interior norte, y serán probables en otros puntos de forma débil y dispersa. Temperaturas en ascenso, localmente notable en el tercio norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente oeste, aumentando a primeras horas a oeste moderado ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes en el interior que serán probables en zonas del litoral al final del día.