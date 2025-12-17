La Comunidad Valenciana sigue en alerta por lluvias: la AEMET lo confirma

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias y tormentas. La AEMET ha avisado sobre los «chubascos moderados a fuertes, que pueden ser además persistentes en Castellón». El sur de la provincia de Alicante será la única zona del Mediterráneo que se libre de los fenómenos atmosféricos adversos que se sucederán este miércoles 17 de diciembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La borrasca Emilia también se cebará con la Comunidad Valenciana este miércoles 17 de diciembre. Después de varios días de avisos, precipitaciones e inundaciones en el Mediterráneo, la AEMET ha vuelto a decretar una alerta amarilla por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón, Valencia y el norte de Alicante, que será la única zona que se libre de las lluvias.

«Cielo nuboso, con chubascos débiles a moderados, que pueden ir acompañados de tormenta y ser puntualmente fuertes y persistentes», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón, que será la más afectada por las lluvias. En el litoral norte y sur se espera una precipitación acumulada de 80 mm en 12 horas.

Las lluvias también afectarán a la provincia de Valencia, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm y de 60 mm en el litoral sur. En el interior sur, la alerta amarilla ha sido declarada hasta las 23.59 horas de este miércoles 17 de diciembre. «Cielo nuboso, con chubascos débiles a moderados, que pueden ir acompañados de tormenta y ser puntualmente fuertes», dice la AEMET.

La AEMET también ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral norte de la provincia. En esta zona del Mediterráneo se espera una precipitación acumulada de 60 mm en 12 horas, entre las 12.00 horas y las 23.59 horas. «Cielo nuboso, con chubascos débiles a moderados, que pueden ir acompañados de tormenta y ser puntualmente fuertes en el litoral norte», avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

Cielo nuboso. Chubascos moderados a fuertes, que pueden ser además persistentes en Castellón. Temperaturas en ascenso. Viento del noreste, moderado en el litoral y flojo en el interior, con tendencia a flojo de dirección variable al final de la jornada, salvo en zonas litorales.