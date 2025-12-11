Aviso de la AEMET: heladas, frío y niebla en la Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología Estatal ha anunciado un jueves 11 de diciembre con frío y heladas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el descenso de las temperaturas mínimas y máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También se esperan heladas débiles y bancos de niebla durante las primeras horas del día y las últimas de la noche. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha confirmado fenómenos meteorológicos adversos con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 11 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre heladas débiles que pueden aparecer en el interior norte del territorio y también la presencia de «brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante por la mañana y al final del día». Para esta jornada también se espera un descenso de las temperaturas.

El punto más frío de la Comunidad Valenciana volverá a ser Morella, donde los termómetros caerán hasta los 3 ºC en el interior de la provincia de Castellón. En la capital, las máximas serán de 18 ºC y las mínimas durante la noche de 9 ºC. «Cielo nuboso, con probables brumas y bancos de niebla en el interior al final del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior; máximas en descenso», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón.

En Valencia también dirán adiós al sol con bajada de temperaturas. La máxima en la capital será de 18 ºC y las mínimas caerán hasta los 9 ºC. En el interior, los termómetros bajarán hasta los 5 ºC en Requena. «Cielo nuboso, con brumas y probables bancos de niebla en el interior por la mañana y al final del día. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral sur la primera mitad del día», confirma la AEMET, que no descarta la posibilidad de lluvias durante el día.

En Alicante se registrarán las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana, llegando a máximas de 20 ºC en Elche. Las mínimas durante la noche descenderán en todos los puntos de la provincia, llegando a los 7 ºC en Alcoy u Orihuela, y 9 ºC en Alicante. «Cielo nuboso, con brumas y probables bancos de niebla en el interior por la mañana y al final del día», dice la AEMET.

Heladas y frío en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 11 de diciembre:

Cielo nuboso en Valencia y Alicante e intervalos nubosos en Castellón. Se esperan brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante por la mañana y al final del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el interior norte, con heladas débiles, y sin cambios en el resto; máximas en descenso, aunque será ligero en el litoral central y en el sur de Alicante. Viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con intervalos de nordeste en el litoral norte y central a primeras horas.