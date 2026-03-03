Adriana Nanclares desvela en OKDIARIO cómo superó la conmoción cerebral que sufrió contra el Real Madrid

Adriana Nanclares cuenta en la entrevista con OKDIARIO cómo fue la recuperación del traumatismo que sufrió en la cabeza hace apenas un mes y medio. En el partido liguero Real Madrid–Athletic, disputado el 13 de enero, sufrió un fuerte golpe que la hizo perder la conciencia y ser trasladada de urgencia al hospital. Ahora, desvela que no se acuerda «de nada» de lo sucedido pero que le costó volver a la actividad: «Me mareaba, tenía alguna visión borrosa y el tema del equilibrio…».

Por suerte, la portera de la Selección se recuperó tras unos partidos lejos de los terrenos de juego y de cara a este parón internacional vuelve a estar en los planes de Sonia Bermúdez para la portería. No estará Cata Coll, pero sí Misa, lo que complica su titularidad de cara a los dos partidos de clasificación para el Mundial 2027. Aunque, como señala, «lo importante es estar» en la lista y más tras un «susto gordo» que no le ha impedido volver en plenas condiciones.

«Para mí como si no ha pasado», señala la guardameta del Athletic al ser preguntada por el fuerte golpe que sufrió en Valdebebas. Reconoce, eso sí, que «fue un susto gordo», puesto que tuvo que ser trasladada al hospital para que se le realizaran pruebas. Devela, además, que perdió «la conciencia de esos tres días antes y los dos de después».

«Yo más o menos sabía lo que decía, pero no era muy consciente y realmente no me acuerdo del momento. Fue a partir de los dos días siguientes cuando empecé a fijar un poco los recuerdos», apunta Nanclares. Todo sucedió cuando al comienzo del partido, en un balón dividido por el que peleaban su compañera Nerea Benito y la madridista Angeldahl se llevaba un fuerte golpe en la cabeza al lanzarse a por esa pelota.

Perdió la conciencia y, en aplicación del protocolo por conmoción cerebral, fue trasladada de inmediato a un hospital de Madrid, para que se le realizasen pruebas. Fue dada de alta pero tuvo que guardar reposo en su casa, puesto que como cuenta ahora, «la recuperación fue un poco más lenta» y, en los días posteriores, «el cuerpo sólo me pedía dormir».

Estuvo cuatro partidos sin jugar tras el susto. Casi un mes después, el 8 de febrero, volvía a la titularidad: «Volví a la ciudad deportiva, pero todavía me mareaba, tenía alguna visión borrosa y el tema del equilibrio… no estaba muy a gusto. Hasta que no me sintiera cómoda no podía volver. Ya perfecta por suerte. Se ha quedado en un susto. El cuerpo en estas situaciones manda y cuando me sentí preparada volví supercontenta».