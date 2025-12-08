La Comunidad Valenciana inicia la semana con descenso de las temperaturas

La Comunidad Valenciana inicia la semana con un descenso en las temperaturas máximas y mínimas. La AEMET ha confirmado el cambio en el tiempo en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en este lunes 8 de diciembre, día en el que se celebra la festividad de la Inmaculada Concepción. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana después de un domingo en el que los termómetros llegaron a marcar hasta 24 ºC en algunos puntos del Mediterráneo. Los habitantes de Valencia, Alicante y Castellón y los turistas han disfrutado de un puente de la Purísima primaveral y ahora, con el inicio de la semana, bajan las máximas y mínimas. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado un descenso de las temperaturas de hasta 5 ºC en este lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

«Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el tercio norte; máximas en ligero descenso o sin cambios», ha confirmado la AEMET en su predicción del día en la Comunidad Valenciana. Así, en Valencia se quedarán las máximas en 21 ºC y las mínimas bajarán durante la noche a 10 ºC. El punto más frío de la provincia será Requena, donde se llegará a los 3 ºC en las horas más frías del día. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de: «Probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior, que serán posibles en puntos del litoral norte».

En Alicante las temperaturas máximas llegarán hasta los 20 ºC, mientras que en Elche y Orihuela se llegará a los 21 ºC. A pesar del «ligero descenso» de las temperaturas, la provincia de Alicante vivirá otro día de primavera para despedir este puente de la Purísima. Por su parte, en Castellón se llegará hasta los 19 ºC en la capital, mientras que en el interior, en Morella, las mínimas se irán a 3 ºC durante la noche. Este será el punto más frío de la Comunidad Valenciana durante este lunes 8 de diciembre.

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 8 de diciembre, según la AEMET:

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas al final del día. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Valencia, que serán posibles en puntos del litoral norte. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el tercio norte; máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable, con intervalos de oeste flojo a primeras horas en Valencia y Alicante y con predominio de las componentes este y sur en el litoral en las horas centrales.