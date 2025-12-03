La AEMET vuelve a poner en alerta a la Comunidad Valenciana: aviso por viento

La AEMET vuelve a poner en alerta a la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla en el interior norte de la provincia de Castellón por fuertes rachas de viento que comenzarán a partir de las 16.00 horas de este miércoles 3 de diciembre. Tampoco se descartan heladas en esta zona del Mediterráneo y las temperaturas seguirán a la baja en general. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 3 de diciembre.

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta por viento. Después de una última semana de viento en la que predominaron las fuertes rachas de viento en la zona costera de la comunidad, para este miércoles 3 de diciembre la AEMET ha decretado la alerta amarilla por rachas máximas de hasta 80 km/h con viento del noroeste. «Temperaturas mínimas con pocos cambios y heladas débiles en puntos aislados del interior; máximas en descenso», ha informado la Agencia Estatal de Meteorología sobre las temperaturas en la provincia de Castellón, que caerán hasta los 0 ºC en Morella y a 6 ºC en Castellón de la Plana.

En Valencia tampoco se descartan «rachas muy fuertes en puntos expuestos del prelitoral». El miércoles 3 de diciembre será un día de pocos cambios en las temperaturas, donde se llegará a los 18 ºC de máxima en Valencia y 8 ºC de mínima.

En Alicante también se esperan rachas fuertes de viento en otro día en el que las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana estarán en la capital de la Costa Blanca, donde se llegará a los 19 ºC en las primeras horas de la tarde. En Denia y Elche se llegará a los 17 ºC. En el interior, en Alcoy, las mínimas serán de 4 ºC y las máximas de 13 ºC.

Alerta en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado sobre fenómenos significativos por la «probabilidad de rachas muy fuertes del noroeste en el norte de Castellón» y esta es su predicción del tiempo para este miércoles 3 de diciembre.

Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios y heladas débiles en puntos aislados del interior norte; máximas en descenso en Castellón y Alicante y pequeños cambios en Valencia. Viento moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón y en puntos expuestos del sur de Castellón y del prelitoral de Valencia y Alicante.