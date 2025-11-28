Confirmado por la AEMET: giro drástico en el tiempo en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana despide la semana sin alertas por viento y con una subida de las temperaturas. La AEMET ha confirmado un cambio de tiempo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este viernes 28 de noviembre, en el que habrá un «ligero ascenso» de las máximas y mínimas. El Mediterráneo vivirá otro día soleado como anticipo al fin de semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana este viernes 28 de noviembre.

El tiempo de un respiro a los habitantes de la Comunidad Valenciana después de una semana de frío, heladas y alertas por viento a la vera del Mediterráneo. Este viernes 28 de noviembre subirán los termómetros en Alicante, Valencia y Castellón, según ha confirmado la AEMET a través de sus canales oficiales.

En la provincia de Valencia, la temperatura máxima subirá hasta los 19 ºC en la capital, mientras que las mínimas también ascienden hasta los 6 ºC en las horas más frías del día. En Requena no se descarta alguna helada débil por la noche, donde los termómetros bajarán hasta los 1 ºC. «Cielo poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso ligero; no se descarta alguna helada débil y aislada en zonas altas del interior. Viento de componente oeste flojo, rolando a sureste durante la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en Valencia.

En Alicante capital las temperaturas máximas también subirán hasta los 19 ºC, al igual que en Denia, donde se registrarán las máximas de la Comunidad Valenciana. En Elche y Orihuela se tocarán los 18 ºC durante las primeras horas de la tarde. Las mínimas de la zona estarán en Alcoy, donde los termómetros bajarán hasta los 5 ºC. En la provincia de Castellón, que en la última semana ha estado afectada por las fuertes rachas de viento, no se descarta «alguna helada débil y aislada en zonas altas del interior». En la capital se llegará hasta los 18 ºC durante el día y las mínimas serán de 1 ºC en el interior, concretamente en Morella.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este viernes 28 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del noroeste en Castellón, rolando por la tarde a sureste flojo; en el resto, de componente oeste, flojo, con aumentos ocasionales de intensidad.