La AEMET sube el nivel de alerta por viento en la Comunidad Valenciana: «Riesgo importante»

El viento es el gran protagonista en la Comunidad Valenciana en este inicio de semana. La AEMET ha subido el nivel de alerta a naranja por las fuertes rachas de hasta 100 km/h que podrían afectar al interior norte de la provincia de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología considera como «riesgo importante» los fenómenos atmosféricos adversos que pueden producirse en esta provincia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 25 de noviembre.

La Comunidad Valenciana sigue en alerta máxima por viento. La AEMET decretó para el lunes 24 de noviembre la alerta amarilla en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, y para este martes 25 la Agencia Estatal de Meteorología ha subido la alerta a naranja en esta última provincia. Concretamente, avisa de un «riesgo importante» por el viento en el interior norte de la provincia de Castellón. En el interior sur y el litoral se ha decretado la alerta amarilla.

La AEMET ha avisado de rachas máximas de 100 km/h de viento del noroeste a partir de las 06.00 horas de la mañana y hasta las 16.59 horas en el interior norte de Castellón. En el litoral norte e interior sur también se esperan rachas máximas de 80 km/h en la misma franja horaria. En todo el litoral se ha decretado la alerta amarilla a partir de las 17.00 horas.

En las provincias de Alicante y Valencia no habrá fenómenos atmosféricos adversos, pero sí que se ha avisado de una bajada de las temperaturas mínimas durante la jornada del martes 25 de noviembre. De esta manera, en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 20 ºC durante el día y los termómetros bajarán hasta los 12 ºC. En Requena podrían descender hasta los 3 ºC. «Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste», dice la AEMET en su predicción sobre el tiempo en Valencia.

En la provincia de Alicante tampoco se descartan las precipitaciones débiles durante las primeras horas ni las fuertes rachas de viento o muy fuertes en el litoral durante las últimas del día. Las temperaturas mínimas también irán en descenso hasta llegar a los 8 ºC en Alcoy y 13 ºC en la capital durante las horas más frías de la noche.

Alerta por el viento en Castellón

La AEMET ha avisado sobre «las rachas muy fuertes de viento del noroeste en Castellón» en lo que respecta a los fenómenos significativos y también ha dado su predicción con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 25 de noviembre:

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad sur la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del noroeste; en Castellón será ocasionalmente fuerte y se esperan rachas muy fuertes, menos probables en el litoral sur.