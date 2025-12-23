Los auriculares deportivos que ya están en Decathlon: tienen precio especial hasta fin de año y tienes que ir a por ellos

Los amantes del deporte y de la tecnología tienen una buena excusa para pasarse por Decathlon antes de que termine el año. Y es que la cadena deportiva francesa ha puesto a la venta unos auriculares deportivos que están llamando mucho la atención, no solo por su diseño, sino también por su precio especial hasta fin de año. Hablamos de los Shokz OpenFit Air en color rosado, un modelo inalámbrico pensado para entrenar con comodidad y, sobre todo, con mayor seguridad, algo que cada vez más valorado.

A primera vista, estos auriculares destacan por su diseño open-ear, es decir, no se introducen dentro del oído como los modelos tradicionales. En su lugar, se apoyan suavemente sobre la oreja, permitiendo escuchar música, podcasts o llamadas sin aislarte por completo del entorno. Esto es especialmente útil para aquellos que entrenan en ciudad o en zonas concurridas, ya que puedes seguir atento al tráfico, a otras personas o a cualquier sonido importante mientras haces deporte, sin renunciar a una buena experiencia de audio.

Otro de los puntos fuertes de los Shokz OpenFit Air es la comodidad. Están diseñados para llevarlos durante largos periodos de tiempo sin que resulten molestos. Son ligeros, flexibles y se ajustan bien a la oreja, evitando esa sensación de presión que muchos auriculares generan tras un rato de uso. Además, su sistema de sujeción está pensado para mantenerse estable incluso durante entrenamientos intensos, por lo que no tendrás que preocuparte de recolocarlos constantemente mientras corres o te mueves.

Decathlon rebaja estos auriculares

En el apartado técnico, estos auriculares cuentan con conectividad Bluetooth, lo que permite emparejarlos de forma rápida y sencilla con el móvil, el reloj deportivo u otros dispositivos compatibles. Los controles táctiles integrados facilitan gestionar la música o responder llamadas sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, algo muy práctico cuando estás entrenando. También incluyen resistencia al sudor y a las salpicaduras de agua, por lo que están preparados para soportar sesiones exigentes.

La autonomía es otro aspecto que juega a su favor. Los Shokz OpenFit Air ofrecen varias horas de reproducción continua, suficientes para cubrir entrenamientos diarios sin problema. Además, el estuche de carga amplía notablemente la duración total de la batería, permitiendo cargarlos fácilmente entre usos. Esto los convierte en una opción cómoda no solo para el deporte, sino también para el día a día, ya sea para caminar, trabajar o desplazarte por la ciudad escuchando música.

Pero lo que realmente está despertando el interés de muchos usuarios es su precio especial en Decathlon, disponible hasta finales de año. Los Shokz OpenFit Air se pueden comprar ahora por 74 euros, 35 menos que su precio original de 109€. Esta rebaja los sitúa como una alternativa muy competitiva dentro del mercado de auriculares deportivos, especialmente si se tiene en cuenta su diseño innovador y su enfoque en la seguridad y la comodidad. No es habitual encontrar auriculares open-ear de una marca reconocida a un precio tan ajustado, lo que explica que estén ganando protagonismo y arrasando en ventas.